Anne Hathaway a avoué que depuis qu’elle a commencé sa carrière professionnelle, elle a vécu avec une contrariété que personne ne soupçonnait, car elle n’aime pas son nom.

Lors de sa participation à l’émission «Jimmy Fallon, The Tonight Show», la protagoniste du film «Le diable porte la mode» a révélé quelques détails de cette situation douloureuse.

Tout a commencé lorsque le présentateur a hésité sur la façon de la saluer et l’a interrogée sur la façon dont elle voulait qu’il se réfère à elle, que ce soit comme Anne ou Annie, à l’instant où l’actrice a dit:

«Appelez-moi Annie. Tout le monde, appelez-moi Annie, s’il vous plaît. Pouvons-nous parler de mon nom une seconde?… Quand j’avais 14 ans, j’ai fait une annonce et j’ai dû obtenir ma carte syndicale d’acteurs. Je m’appelle Anne Hathaway, donc cela m’a semblé être le bon choix, mais je n’ai jamais pensé que pour le reste de ma vie, les gens m’appelleraient Anne. “

Bien qu’à ce stade, il ne semblait pas y avoir de gros problème avec son prénom, Hathaway a ajouté: «La seule personne qui m’appelle Anne est ma mère et elle ne le fait que lorsqu’elle est en colère contre moi. Très en colère. Donc, chaque fois que je fais quelque chose en public et que quelqu’un m’appelle, je pense qu’il va me crier dessus. Les gens me disent: “Anne!” Et je me dis “Quoi? Qu’est-ce que j’ai fait?” », A-t-il expliqué.

Enfin, la star hollywoodienne a souligné que dans ses projets, elle est également chargée de faire savoir à tout le monde comment il doit l’appeler.

«Personne n’est à l’aise de m’appeler Anne. Ne convient pas. Je suis Annie, dans mes projets ils m’appellent Miss H ou Hath, donc ce que vous préférez. Dis-moi ce que c’est, sauf Anne », conclut-il.

Par: Mexico Agency