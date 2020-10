C’est l’une des stars les plus douces et les plus gentilles d’Hollywood, mais Anne Hathaway Il a passé un bon moment avec le maléfique de “The Witches”. «J’aimais crier après tout le monde», a-t-il plaisanté avant de souligner que je souhaite que la cruauté et la méchanceté de l’autoritarisme n’appartiennent qu’à la fiction.

L’Oscar des Misérables (2012) brille dans toutes les scènes de cette nouvelle adaptation du roman pour enfants de Roald Dahl, qui succède au film “The Witches” (1990) dans lequel il a joué Anjelica Huston.

Maintenant sous le commandement d’un réalisateur aussi polyvalent et chevronné que Robert Zemeckis (“Forrest Gump”, 1994), le nouveau “The Witches”, qui sort ce vendredi dans les salles espagnoles, a également Octavia Spencer et Stanley Tucci dans cette histoire qui mêle rires et frayeurs pour les plus petits à propos d’un garçon qui affronte tout un clan de sorcières effrayantes.

Question: Il y a des gens qui connaissaient “The Witches” du livre et d’autres du film de 1990. Quel a été votre premier lien avec cette histoire?

Réponse: Le film. En fait, je ne savais pas depuis longtemps que c’était un livre et je ne l’ai pas lu jusqu’à ce qu’on me propose ce rôle.

Et j’aimais sa mélancolie, qu’il n’avait pas une fin heureuse … Évidemment, j’aimais son imagination, mais j’aimais aussi beaucoup la façon dont Roald Dahl présentait aux enfants que le mal existe dans ce monde et qu’il faut être intelligent: juste Être un enfant ne signifie pas que le mal ne vous trouvera pas.

Mais ensuite, il l’a exprimé d’une manière qui semblait très stimulante pour les enfants: l’idée que peu importe votre petite taille, car vous pouvez y résister, faire une différence et l’arrêter.

Par: EL IMPARCIAL