Le Hatha-wait est terminé! Anne Hathaway a révélé le nom de son deuxième enfant, 11 mois après sa naissance. Lors de l’épisode de lundi de Live With Kelly and Ryan, Hathaway a déclaré que le nom de son deuxième fils était Jack. L’actrice et mari Adam Shulman sont également les parents d’un fils de 4 ans, Jonathan.

Hathaway s’est arrêtée à l’émission pour aider à promouvoir son nouveau film, une nouvelle adaptation de The Witches de Roald Dahl, qui est sortie sur HBO Max. Le film a été réalisé alors qu’elle était enceinte de Jack. “Maintenant, j’ai un beau garçon de presque 11 mois, mais j’étais enceinte quand j’ai fait Les sorcières, donc techniquement il est partout dans cette performance”, dit-elle en riant.

Elle a découvert qu’elle était enceinte juste avant de commencer à travailler avec la créatrice de costumes Joanna Johnston, qui a dit qu’elle voulait vraiment que le personnage de Hathaway porte des tenues à taille serrée. Hathaway a dit à Johnston que cela ne fonctionnerait pas. «Et je venais de découvrir que j’étais enceinte et je me suis dit: ‘Mmm, non. Non, je ne pense pas. Non.’ Et elle a dit: “Eh bien, pourquoi?” Et je me suis dit: ‘Eh, vous savez, je me connais juste moi-même.’ Je bouscule pour une raison », a déclaré Hathaway aux hôtes Kelly Ripa et Ryan Seacrest. Hathaway et Johnston ont fini par convenir que son personnage porterait «tout en vrac» dans le film.

Hathaway a révélé qu’elle attendait à nouveau en juillet 2019, lorsqu’elle a partagé une photo en noir et blanc d’elle-même portant une chemise ample et montrant sa bosse de bébé. C’était un article personnel rare pour Hathaway, qui n’utilise généralement pas sa page Instagram pour partager des nouvelles personnelles. “Blague à part, pour tous ceux qui traversent un enfer d’infertilité et de conception, sachez que ce n’était pas une ligne droite pour l’une ou l’autre de mes grossesses”, écrivait-elle à l’époque. “Je t’envoie plus d’amour.”

Dans son interview en direct, Hathaway a déclaré que Jonathan et Jack s’entendaient bien. “Maintenant, Jack est assez grand pour lutter, et cela a apporté un nouvel élément à leur relation qui est vraiment mignon”, a-t-elle déclaré.

The Witches a été réalisé par Robert Zemeckis et présente Hathaway dans le rôle de Grand High Witch, le même rôle qu’Anjelica Huston a joué dans l’adaptation de 1990 du roman de Dahl. Les autres acteurs du film incluent Octavia Spencer, Stanley Tucci et Kristin Chenoweth. Chris Rock raconte le film. Il était initialement prévu de sortir en salles ce mois-ci, mais Warner Bros. a choisi de le publier sur HBO Max en raison de la pandémie de coronavirus. The Witches obtient toujours une sortie en salles dans les pays sans HBO Max. Par coïncidence, le film de 1990 est disponible en streaming sur Netflix.