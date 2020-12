Anne Hathaway s’excuse pour “Les sorcières” et c’est pourquoi | Instagram

Le remake réalisé par Robert Zemeckis “Les sorcières“(Les sorcières), avec Anne Hathaway a déclenché quelques commentaires négatifs sur les réseaux sociaux contre le film et c’est l’histrionique elle-même qui a partagé un message dans lequel elle” s’est excusée “.

La réadaptation, sortie le 22 octobre et mettant en vedette la star actuelle, est basée sur le livre homonyme de Roald Dahl, dans le film de 1990 “La malédiction des sorcières”. C’est Angelica Houston qui a joué le méchant histoire.

Cependant, la version actuelle, a généré diverses controverses autour du personnage principal, a déclaré que les commentaires se sont concentrés sur les exemples montrés de personnes ayant un certain handicap, ce qui a conduit l’entreprise Warner Bross s’excuser,

Anne Hathaway, personnifie Eva Ernst, la version humaine de “La Grande Sorcière” qui a trois doigts sur chaque main, ce qui était en quelque sorte offensant en raison de la relation avec une condition connue sous le nom d ‘”ectrodactylie” (absence de parties ou de doigts complets).

“Anne Hathaway sensibilise par la critique”

Compte tenu de cela, l’artiste de 38 ans a partagé un message émotionnel dans lequel elle était très réceptive aux commentaires.

J’ai récemment appris que de nombreuses personnes ayant des différences de membres, en particulier les enfants, ressentent de la douleur à cause du portrait de la grande sorcière dans Les sorcières.

Enfin, Hathaway s’est excusé pour certaines de ces scènes et a réitéré que c’était l’une de celles qui ajoutaient au combat pour ne pas blesser les autres.

Permettez-moi de commencer par dire que je fais de mon mieux pour être sensible aux sentiments et aux expériences des autres, car ne pas blesser les autres semble être un niveau de décence de base auquel nous devrions tous aspirer. Désolé, a écrit l’actrice américaine sur son compte Instagram.

De même, son message était accompagné d’une vidéo montrant une organisation à but non lucratif qui sensibilise et célèbre les enfants, les individus et les familles touchés par les différences dans les extrémités. “Projet Lucky Fin”.

Si vous n’êtes pas encore familier avec le sujet, consultez le hashtag #NotAWitch pour une perspective plus inclusive et nécessaire sur la différence des membres », a écrit Hathaway à la fin de son message.

Les paroles du New Yorker ont été très bien accueillies par nombre de ses adeptes qui ont exprimé des messages d’appréciation et ont même souligné sa contribution.

Merci pour vos excuses. C’est un petit pas vers une plus grande prise de conscience et un changement dans la façon dont la société perçoit les gens comme nous. »De plus, l’actrice Selma Blair a écrit:« C’est réconfortant de voir cela. Tous ça”.

“Engagé à changer”

Il est à noter que le célèbre protagoniste du film dont on se souvient, “El Diario de la Princesa”, a dirigé certains rôles dans différentes organisations, sa nomination la plus connue est celle d’ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies.

La lauréate est depuis longtemps impliquée dans la défense des droits des filles et des femmes, pour laquelle elle a été nommée «Ambassadrice de bonne volonté mondiale d’ONU Femmes» en juin 2016.

Auparavant, elle a été avocate à la Fondation Nike pour sensibiliser au mariage des enfants, c’est en 2013 qu’elle a fourni la narration de “Girl Rising”, un film documentaire de CNN qui met en évidence l’importance et le pouvoir de l’éducation au mariage des enfants. femme, selon le site unwomen.org

D’après ce que l’on peut voir, Mme Hathaway est l’une des personnalités du cinéma qui a fait preuve d’un grand engagement envers diverses causes caritatives.

D’autre part, la carrière d’Anne Hathaway en fait l’une des plus reconnues de l’industrie cinématographique, ses incursions non seulement en tant qu’interprète mais aussi en tant que productrice l’ont amenée à recevoir plusieurs prix dont un Oscar, un Golden Globe, Prix ​​SAG et BAFTA ainsi que d’autres nominations.