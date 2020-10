L’actrice Anne Heche a rompu son silence sur son élimination maladroite de Dancing with the Stars lundi soir. L’animateur Tyra Banks a commis une erreur majeure en annonçant les résultats du vote des fans à la fin de l’épisode. Le volcan aurait pris d’assaut le plateau et était “furieux” de la façon dont la scène s’est déroulée après que les juges aient choisi de l’éliminer au lieu de la star de Cheer Monica Aldama.

Lorsque Banks a annoncé les résultats du vote, elle a déclaré qu’Aldama et le danseur professionnel Val Chmerkovskiy étaient à l’abri de l’élimination. Après avoir quitté la scène depuis longtemps, Banks a commencé à lire qu’il ne restait plus que deux couples alors qu’il en restait trois sur scène – Heche et Keo Motsepe, Vernon Davis et Peta Murgatroyd, et Chrishell Stause et Gleb Savchenko. Tout le monde était confus avant que Banks ne révèle que c’était en fait Aldama et Chmerkovskiy et Heche et Motsepe qui étaient censés rester sur scène. Les juges ont décidé de sauver Aldama et de renvoyer Heche chez elle. Une source a déclaré à Page Six Heche était “furieuse” de la séquence des événements et a refusé de parler aux journalistes après avoir quitté le plateau.

“La vérité honnête est qu’il a fallu 20 ans pour traiter et partager cette histoire, donc finalement, la raconter et être votée le même soir n’était pas le meilleur sentiment”, a déclaré Heche dans une déclaration de suivi à Page Six. «C’était agréable de raconter mon histoire pour montrer que nous avons parcouru un long chemin, et nous voyons les choses avec plus d’acceptation maintenant – même si nous ne sommes pas encore tout à fait là-bas, il est important de reconnaître le chemin que nous avons parcouru.”

Mardi matin, Heche s’est entretenu avec Good Morning America. À ce moment-là, elle s’était calmée et avait appelé cela une «bénédiction» d’être dans la série et de raconter son histoire. «Et pouvoir avoir un partenaire avec qui dire la vérité et avec qui apprendre», dit-elle. «Écoutez, je vis dans l’amour, je vis dans la vérité et je l’ai défendu il y a 10 ans, il y a 20 ans et je défends exactement la même chose aujourd’hui. Heche a dit qu’elle était “très fière, très heureuse” d’être sur DWTS.

Au cours de son dernier épisode DWTS, Heche a parlé de la discrimination à laquelle elle était confrontée en sortant ouvertement avec Ellen DeGeneres à la fin des années 1990. «J’étais en relation avec Ellen DeGeneres depuis trois ans et demi et la stigmatisation attachée à cette relation était si mauvaise que j’ai été renvoyée de mon contrat photo de plusieurs millions de dollars et je n’ai pas travaillé en studio pendant 10 ans », a déclaré Heche. Elle a affirmé que Fox avait refusé de travailler avec elle après avoir foulé le tapis rouge de la première du volcan avec DeGeneres.

Après l’erreur de Banks, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour que le nouvel hôte soit renvoyé. La juge Carrie Ann Inaba l’a défendue, disant dans The Talk que ce n’était pas la faute de Banks. “Elle s’est fait donner les mauvais noms au début du tour éliminatoire”, a déclaré Inaba. “C’était une erreur technique dans l’isoloir concernant le décompte des votes.”