Dans l’épisode de lundi soir de Dancing With the Stars, Anne Heche et son partenaire Keo Motsepe ont été éliminés. Au cours de la soirée, les différentes célébrités ont parlé de certains moments difficiles et importants de leur vie. Quant à Heche, elle a parlé de sa relation avec Ellen DeGeneres, expliquant que sa carrière avait été affectée négativement après avoir rendu publique leur relation. Après son élimination, Heche a parlé de son passage sur DWTS et s’est demandé si elle ferait jamais une apparition dans The Ellen DeGeneres Show à l’avenir, comme l’a noté Entertainment Tonight.

Interrogé par ET sur la perspective de sa participation au talk-show, Heche a répondu: “Demandez-lui! Venez l’amener. Ce serait intéressant de nous voir face à face.” L’acteur a poursuivi en disant que la partie intéressante serait de savoir si DeGeneres est prêt ou non. “Qu’est-ce que ce serait pour elle est la question la plus intéressante”, a-t-elle plaisanté et a ajouté qu’il y aurait de quoi discuter. “Ce serait probablement … excitant. Je pense que c’est une femme magnifique.”

Heche et DeGeneres sont datées de 1997 à 2000. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée Vanity Fair en 1997, une réunion qui, selon Heche, l’a changée à jamais. Avant sa performance lundi soir, l’acteur a expliqué à Motsepe qu’elle était victime de discrimination pour avoir fréquenté DeGeneres. “Ma première de film pour Volcano, je leur avais dit que je prenais Ellen comme rendez-vous et on m’a dit que si je prenais Ellen, je perdrais mon contrat Fox”, a-t-elle déclaré dans le segment. «À ce moment-là, elle a pris ma main et a dit: ‘Faites ce qu’ils disent’ et j’ai dit ‘Non merci.’ J’ai emmené Ellen à la première et on m’a fait sortir avant même la fin du film et on m’a dit que je n’avais pas le droit d’aller à ma propre soirée de peur qu’ils ne prennent des photos de moi avec une femme. “

Heche a continué à expliquer que DeGeneres l’avait prévenue que ce genre de situation pouvait se produire. Elle a ajouté: «J’étais en relation avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi et la stigmatisation attachée à cette relation était si grave que j’ai été renvoyée de mon contrat photo de plusieurs millions de dollars et je n’ai pas travaillé dans un photo de studio pendant 10 ans. ” Il convient de noter que Fox n’a pas répondu à la demande de commentaires de PEOPLE concernant les allégations de Heche.