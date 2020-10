L’épisode de lundi soir de Dancing With the Stars s’est avéré tout aussi émouvant que divertissant. Avant les danses respectives des célébrités, ils ont évoqué certains moments de leur vie personnelle qui les ont profondément marqués. Pour Anne Heche, elle s’est ouverte à son partenaire danseur professionnel Keo Motsepe sur sa relation avec Ellen DeGeneres, avec qui elle est sortie il y a plus de deux décennies. Selon l’acteur, sortir avec DeGeneres a affecté sa carrière, car elle a affirmé que Fox menaçait de résilier son contrat (et, plus tard, finissait par le faire) si elle rendait publique sa relation avec une autre femme.

La star de Donnie Brasco est sortie avec l’animateur de télévision de 1997 à 2000. Heche a expliqué qu’elle avait rencontré DeGeneres lors d’une soirée Vanity Fair en 1997 et que sa vie avait changé à jamais. “Ma première de film pour Volcano, je leur avais dit que je prenais Ellen comme rendez-vous et on m’a dit que si je prenais Ellen, je perdrais mon contrat Fox”, a-t-elle déclaré dans le segment. «À ce moment-là, elle a pris ma main et a dit: ‘Faites ce qu’ils disent’ et j’ai dit ‘Non merci.’ J’ai emmené Ellen à la première et on m’a fait sortir avant même la fin du film et on m’a dit que je n’avais pas le droit d’aller à ma propre soirée de peur qu’ils ne prennent des photos de moi avec une femme. “

Heche a poursuivi en disant à Motsepe que DeGeneres l’avait prévenue que cela arriverait. Elle a ajouté: «J’étais en relation avec Ellen DeGeneres pendant trois ans et demi et la stigmatisation attachée à cette relation était si grave que j’ai été renvoyée de mon contrat de photo de plusieurs millions de dollars et je n’ai pas travaillé dans un photo de studio pendant 10 ans. ” (Il convient de noter que Fox n’a pas répondu à la demande de commentaires de PEOPLE sur les affirmations d’Heche.) Après qu’Heche ait révélé cette partie très importante de son passé, elle et Motsepe ont exécuté une routine de Paso Doble sur “Rise” de Katy Perry, qui leur a valu un score de 21 sur 30.

Comme PEOPLE l’a noté, ce n’est pas la première fois qu’Heche parle de sa relation avec DeGeneres. En août, elle a discuté de sa relation lors d’une entrevue avec le magazine M. Warburton. «Notre époque a été une belle partie de ma vie et celle que je porte avec honneur», a-t-elle déclaré. “J’ai fait partie d’une révolution qui a créé un changement social, et je n’aurais pas pu le faire sans tomber amoureux d’elle.” Elle a ajouté: “Mais il y a encore du travail à faire. Je me suis ouvert cette voie et mon honnêteté a tout à voir avec cela.”