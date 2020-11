Anneau à l’automne, Kylie Jenner pose avec une tenue curieuse et séduisante | INSTAGRAM

La célèbre femme d’affaires, mannequin et créatrice, Kylie Jenner, est sans aucun doute devenue une icône totale dans le monde de la mode, soit grâce à ses incroyables pièces artistiques qui sont ses articles de beauté, soit des vêtements exclusifs et particuliers que vous décidez toujours de porter.

A cette occasion, la jeune magnat de l’industrie de la beauté et des soins de la peau, a fait un impact de son compte officiel de Instagram, pour recevoir de façon assez iconique, la chute, avec une photographie qui montre que son truc est de réussir dans cette industrie.

Vêtue d’un bel ensemble dans des tons vert pistache avec du noir, elle a causé le plus grand impact à tous ses collègues dans le vaste monde de Mode, ainsi que, il a réussi à séduire ses millions d’adeptes au sein du célèbre réseau social, démontrant à une occasion que son talent naturel pose pour attirer des soupirs.

Bien qu’il ne soit pas possible de bien apprécier, de quel type de tenue il s’agit, s’il s’agit d’un ensemble deux pièces, ou d’une combinaison moulante avec tr @ nspar3ncias, de la même manière on sait que Kylie sait la porter parfaitement, en plus, qu’elle la complète tenue ionique avec une veste avec la poignée et quelques autres détails en peluche, réussissant ainsi à se protéger du vent froid.

Et, il est clair que nous ne pouvons pas oublier de mentionner ses talons aiguilles noirs, qui se marient parfaitement avec son look d’automne, et son beau sac, que l’on voit poser devant elle.

La publication n’a pas plus de deux heures à avoir été publiée par la femme d’affaires, et a déjà rassemblé un nombre de 3 millions 344 mille likes, et une infinité de commentaires où, amis et adeptes louent l’ensemble textile et la beauté. génial modèle et créateur de divertissement.

Et, il est évident que vous portez ce que vous décidez de porter, nous savons que Kylie aura fière allure, car elle est bien connue pour savoir combiner très bien ses tenues choisies à porter dans n’importe quel type de situation, soit pour être à la maison juste en la faisant. travail, ou même toutes sortes d’événements sociaux, où qu’elle soit, la plus jeune du “Klan” a toujours l’air fabuleuse.

Il est à noter que la femme d’affaires a récemment reçu de nombreuses critiques sévères pour avoir fait la promotion de son maquillage au milieu des élections américaines.

Il s’avère que le territoire nord-américain vivait l’un des affrontements les plus serrés entre les partis de l’histoire et, comme d’habitude, ses habitants ont gardé toute l’attention sur le décompte des voix, donc, lorsque la jeune femme d’affaires a publié dans son récit de Instagram que la collection de maquillage, créée avec sa soeur Kendall, allait être reconstituée pour la dernière fois, ses followers ont fortement appelé son attention.

Il a donc décidé de s’ouvrir à ses followers et d’écrire un court message: “J’ai reçu une réaction très positive à propos de ces beaux produits, mais je suis triste de dire que ce sera la dernière fois qu’ils seront disponibles. Profitez-en”, a-t-il déclaré après la publication de la collection.

Ensuite, plusieurs utilisateurs du réseau social ont fait des commentaires comme ceux-ci: “Fille, ce n’est pas le moment de promouvoir vos produits”, a critiqué un utilisateur, tandis qu’un autre a commenté “il y a des élections en cours, tu ne crois pas cela pourrait-il attendre? “

Enfin, il semble que Jenner a changé d’avis et a choisi de changer le titre de la publication pour féliciter sa sœur préférée pour son anniversaire et, en plus, elle a partagé dans son histoire une image où elle remercie toutes les personnes qui comptent les votes.