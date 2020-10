La comédie stand-up a énormément changé depuis les époques de Richard Pryor, Sam Kinison et Freddie Prinze au Comedy Store. Les comédiens n’essaient plus régulièrement de sécuriser des émissions de télévision sur scène, mais concentrent plutôt leurs pouvoirs sur les podcasts et les activités de forme libre. Cette approche n’était pas traditionnelle au début, mais elle est rapidement devenue cruciale pendant COVID-19 pour des comédiens tels qu’Annie Lederman et beaucoup de ses pairs.

S’adressant exclusivement à PopCulture.com, Lederman a réfléchi à son temps à construire le podcast Meanspiration, ainsi qu’à son retour sur scène pour la première fois depuis la fermeture des clubs de comédie à travers le pays en raison du coronavirus. La “Reine de la Tine” s’est récemment dirigée vers la maison de Whitney Cummings et a participé à une soirée comique en toute sécurité avec certains de ses pairs. Elle a réussi un test de coronavirus et a ensuite contribué à sensibiliser à l’hydrocéphalie, une accumulation de liquide dans les cavités profondes du cerveau.

“Eh bien, Whitney peut aussi bien être Jésus à ce stade pour moi”, a déclaré Lederman à PopCulture. “Je ne peux pas croire ce qu’elle a mis là-bas. C’est comme le paradis, elle est un ange. C’est vraiment l’un de ces avantages incroyables de ce temps de congé bizarre et forcé, que nous avons tous tellement ralenti que nous sommes tous liés très bien. Et toutes les personnes qui réussissent mieux que les autres utilisent en quelque sorte leur – je ne veux pas dire un privilège parce qu’elles l’ont mérité – mais leurs gains pour faire monter tout le monde. C’est vraiment incroyable. Si tu vois quoi [Dave] Chappelle fait [in Ohio]. Whitney fait une chose très similaire.

“[…] Nous faisions cet avantage et c’était incroyable », a poursuivi Lederman.« Et tout le monde faisait ses nouvelles blagues, mais ils étaient un peu plus polis parce que Whitney nous offrait aussi une sorte de soirées micro ouvert, où nous allions venir, nous sommes tous testés. Dès que nous obtenons les résultats, le micro est sorti dans son jardin, les invitations sont sorties. Elle invite juste [around] 10 personnes et nous organisons des blagues. “

Son passage aux spectacles d’arrière-cour a aidé à préparer Lederman pour une soirée d’ouverture pour Rob Schneider dans un cinéma drive-in, mais il y a aussi un autre avantage. Elle a dit que tous les comédiens s’entraident pour affiner leurs décors. Cette approche et le temps de travail sur le métier créeront très probablement une série de décors impressionnants une fois que les clubs auront commencé à s’ouvrir complètement, mais cela se produira dans le futur. Pour l’instant, Lederman continuera à travailler sur ses propres projets.

Lederman est l’un des nombreux comédiens à adopter les plateformes numériques à l’ère moderne de la comédie. Ce n’est pas qu’elle évite Hollywood; elle a travaillé sur Who is America de Showtime et sur le film suivant de Borat: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Elle a également joué dans The Long Dumb Road. Cependant, Lederman, axée sur le stand-up, reconnaît que l’industrie évolue rapidement alors que ses pairs connaissent le succès avec The Joe Rogan Experience, Two Bears, One Cave et d’autres podcasts populaires.

“Il y a tellement d’opportunités qui n’existaient pas auparavant. Et je pense que nous sommes dans un endroit où, même si vous regardez juste socialement, pas même dans la comédie, ce qui se passe avec la justice sociale et les choses où les choses évoluent”, Lederman expliqué. “[…] Vous voyez que les jeunes enfants arrivent et ils changent la façon dont les choses se passent. Ils changent les choses avec le genre et la façon dont nous parlons aux gens et tout. Et puis les personnes âgées disent: «Attendez, ce n’est pas comme ça que nous le faisons». Et puis ils sont en quelque sorte comme, nous évoluons, nous changeons, nous grandissons, nous nous transformons en une nouvelle chose.

“C’est un peu ce qui se passe avec la comédie et comment Hollywood change aussi, là où c’est comme, il y a les gars de la vieille école qui sont comme, ‘Vous devez avoir un décor très propre, vous devez faire toutes ces choses spécifiques. Et ce sont les règles et vous faites cela et vous êtes gentil avec cette personne et vous agissez de cette façon. Maintenant, c’est comme si ces gens n’avaient même pas … Non pas qu’ils n’avaient pas de travail, mais c’est comme, quel est l’avenir de la télévision même à ce stade? “

Lederman et d’autres comédiens abordent le paysage changeant de la comédie dans le cadre de la série documentaire en cinq parties de Showtime, The Comedy Store. Mike Binder a parlé avec une liste empilée de comédiens et d’acteurs au sujet du club de comédie emblématique du Sunset Strip. Des gens tels que Jay Leno, David Letterman, Tom Segura, Bill Burr, Cummings et Iliza Shlesinger ont plongé profondément dans l’histoire du club, ainsi que dans la transition vers les podcasts par opposition aux émissions de télévision traditionnelles.

Le premier épisode de The Comedy Store débute dimanche à 22 h HE. Les premiers épisodes se concentrent sur l’ancien propriétaire du club Mitzi Shore, les moments sauvages et la mort tragique de comédiens populaires. Lederman contribue tout au long de la série, mais l’épisode 4 met son histoire en plein écran.