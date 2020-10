Dimanche soir, Showtime mettra en évidence l’un des lieux les plus emblématiques de la comédie stand-up avec la série documentaire The Comedy Store. Le club de renommée mondiale sur le Sunset Strip a contribué à faire connaître des personnalités telles que Jim Carrey et Jay Leno, est la destination de choix à Los Angeles depuis 1972 et est toujours en plein essor. Maintenant, l’ancien comédien Mike Binder (Reign Over Me) mettra en vedette certains des plus grands noms, tels que Annie Lederman, Whitney Cummings et Bill Burr.

S’adressant exclusivement à PopCulture.com avant la première de la saison de dimanche, Lederman a détaillé son temps de contribution au documentaire, ainsi que son histoire avec The Comedy Store. Elle a expliqué que ses segments d’interview pour l’épisode 4 se sont déroulés sur une période de deux ans. Certains se sont produits chez elle tandis que d’autres ont eu lieu au Comedy Store lui-même. Bien que le tournage de ces segments ait conduit Leberman à être au club à des moments étranges.

“Le truc assis a été la première chose que j’ai faite”, a déclaré Lederman à PopCulture. «Ils m’ont fait venir un jour, pendant la journée – ce qui d’ailleurs – aller au Comedy Store pendant la journée est incroyable. Vous croyez vraiment que c’est hanté. Vous vous dites: ‘Tout grince. C’est tellement bizarre.’ C’est un endroit où la circulation est si dense, mais il n’y a pas beaucoup de monde. Il y a toujours une réunion des AA dans la salle originale.

«Je suis donc passé à côté de la réunion des AA et je suis allé m’asseoir dans les escaliers, en montant dans la salle du ventre, et ils m’ont interviewé», a poursuivi Lederman. “C’était la première interview. Et puis ils ont commencé à venir et à filmer. Au départ, ils n’allaient pas mettre mes blagues, mais ensuite ils l’ont fait. Ils ont commencé à me filmer avant et après mes sets et ensuite apparemment pendant mes sets, et puis ils m’ont suivi. “

Contrairement à de nombreux noms qui ont traversé l’histoire, Lederman ne connaissait pas autant The Comedy Store avant de monter sur scène pour la première fois. Elle a commencé sa carrière de stand-up à New York et s’est familiarisée avec les clubs de la côte Est. Une fois qu’elle a déménagé à Los Angeles, elle a cherché des places dans les clubs disponibles. Lederman a dit qu’elle ne savait pas comment se faire «passer» par le booker et devenir une habituée payée, ce qui est une énorme affaire au Comedy Store.

Lederman s’est à l’origine approché des portes à la recherche de quelqu’un à qui parler d’un endroit possible, mais The Comedy Store était fermé pour la journée. Elle est revenue des années plus tard après que Marc Maron lui ait dit de s’arrêter. Il a dit qu’il lui donnerait une recommandation et la placerait devant le booker du club pour un bref set. Cependant, Lederman était globalement calme en direction de l’endroit.

“J’étais nerveux pour juste une place régulière. Mais pour moi, je pensais juste que j’allais faire un concert ici et là. Je ne savais pas que c’était un habitué, à quel point c’était grave”, a expliqué Lederman. «Merci mon Dieu parce que j’étais si cool, calme et posé. Je faisais juste un set régulier de cinq minutes.

«Je me souviens que j’essayais en quelque sorte de me souvenir de mes blagues et je faisais les cent pas. J’aurais aimé pouvoir me souvenir de qui me parlait, mais je faisais les cent pas, essayant juste de me souvenir de mes blagues, ce qui est tout simplement normal pour moi. Et quelqu’un est venu vers moi, ils ont dit: ‘Détendez-vous, soyez calme, traitez-le comme n’importe quel autre spectacle.’ Et je me suis dit: “Ouais, bien sûr. De quoi tu parles?” “

Lederman est plus récente dans le magasin par rapport à certains des autres noms mentionnés dans le documentaire, mais elle s’est rapidement fait un nom grâce à son programme de tournées, son podcast Meanspiration et ses apparitions dans Lights Out avec David Spade. Des gens comme Joe Rogan et Cummings ont fait l’éloge de sa comédie tandis que Binder la comparait à feu Richard Pryor – une légende en stand-up.

“Je veux dire, c’est vraiment gentil. C’est très flatteur”, a déclaré Lederman à propos de la comparaison. «Vous travaillez très dur, et vous faites de votre mieux, et vous baissez la tête et vous écrivez des blagues, puis vous essayez de vous amuser sur scène et de faire rire vos amis. Je pense que j’ai été vraiment chanceux d’avoir été capable de sortir avec certaines des plus grandes bandes dessinées vivantes. Être comparé à l’une des plus grandes bandes dessinées mortes est incroyable. Je veux dire, c’est vraiment, vraiment, vraiment incroyablement flatteur.

“[…] J’ai adoré toute la pièce que Binder a faite sur moi. C’était juste vraiment … Je ne sais pas, c’était gentil. J’ai été touchée par ça », a-t-elle poursuivi.« C’est tellement cool parce que je suis juste moi. Alors je vis juste, je suis en train de dégringoler dans ma vie, juste comme: «Qu’est-ce qui se passe? C’est cool que je puisse le voir, un filmé et ensuite, deux, à travers les yeux de la façon dont Mike Binder me voit, et c’était très gentil. C’est très flatteur. J’étais vraiment reconnaissant pour le montage. … J’apprécie vraiment Mike et tout le groupe. “

The Comedy Store fait ses débuts sur Showtime dimanche à 22 h HE et comprend cinq épisodes. Au cours de la série historique, Binder interviewe des noms tels que Lederman, Chris Rock, Tom Segura, Tim Allen, Andrew Dice Clay, Rogan et Howie Mandel. Ces chiffres – et bien d’autres – détaillent les moments incroyables et les incidents tragiques qui ont défini ce club de comédie emblématique.