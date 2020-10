Le chanteur / compositeur Mac Davis est décédé cette semaine à 78 ans après être tombé gravement malade suite à une chirurgie cardiaque, et il sera inhumé lors d’un enterrement privé et réservé à la famille le lundi 5 octobre à Lubbock, au Texas. Taste of Country rapporte que tandis que la cérémonie sera close, les fans sont invités à célébrer Davis dans sa ville natale lundi.

Les fans peuvent faire la queue sur le boulevard Mac Davis à l’entrée du cimetière de la ville de Lubbock pour regarder le cortège funèbre, qui arrivera vers 13 heures, heure locale, lundi. Au lieu de fleurs, la famille a demandé aux fans d’envoyer des dons à MusiCares, la branche caritative de la Recording Academy pour les membres de l’industrie de la musique dans le besoin. L’épouse de Davis, Lise, a déclaré à WKRN qu’un clin d’œil à la chanson de Davis “Texas In My Rear View Mirror”, il sera enterré dans son jean.

La mort de Davis a été confirmée mardi dans un communiqué de son manager, Jim Morey. «C’est le cœur lourd que j’annonce le décès de Mac Davis», a écrit Morey, partageant que Davis était «entouré de l’amour de sa vie et de sa femme de 38 ans, Lise, et de ses fils Scott, Noah et Cody».

«Mac est mon client depuis plus de 40 ans, et surtout… mon meilleur ami», a-t-il poursuivi. «C’était une légende de la musique, mais son travail le plus important était que, en tant que mari, père, grand-père et ami aimant, rire de nos nombreuses aventures sur la route et de son sens de l’humour perspicace. fait, il m’a souvent dit “Vous décidez. Je vais au golf!” “

Morey a également partagé une citation de la chanson de Davis “I Believe in Music”. «Je pourrais juste rester assis à faire de la musique toute la journée / Tant que je fais ma musique, je ne ferai aucun mal à personne», lisaient les paroles. “Et qui sait peut-être que je vais créer une chanson.” «Et il l’a fait… à maintes reprises», conclut Morey.

Davis a fait ses débuts en tant qu’auteur-compositeur dans la compagnie de Nancy Sinatra, Boots Enterprises, Inc, où il a écrit un certain nombre de chansons enregistrées par des artistes, dont Elvis Presley, qui a chanté “In the Ghetto” de Davis, “Don’t Cry Daddy” et ” Souvenirs. ” Davis a signé avec Columbia Records en 1970 et a commencé à sortir sa propre musique, devenant un succès croisé avec des chansons comme “Baby, Don’t Get Hooked on Me” et “Stop and Smell the Roses”.

Il a été nommé artiste ACM de l’année en 1974 et en 1998, Davis a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a été intronisé au Nashville Songwriter’s Hall of Fame en 2000 et au National Songwriters Hall of Fame à New York en 2006.