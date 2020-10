Les CMA Awards 2020 sont dans moins d’un mois et le premier groupe d’artistes a été annoncé jeudi matin. Gabby Barrett feat. Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Florida Georgia Line, Miranda Lambert, Ashley McBryde, Maren Morris, Rascal Flatts et Thomas Rhett feat. Reba McEntire, Hillary Scott et Chris Tomlin monteront tous sur scène à un moment donné lors de la prochaine diffusion.

Le spectacle de cette année sera animé par McEntire et Darius Rucker, qui dirigeront l’événement ensemble pour la première fois. Les deux chanteurs sont inclus dans la liste des interprètes et feront équipe “pour un hommage émouvant et révolutionnaire”. Rucker jouera également avec Lady A. Barrett et Puth interprétera le succès de Barrett “I Hope”, Rhett, McEntire, Scott et Tomlin interpréteront l’hymne édifiant de Rhett “Be A Light”, et Rucker et Lady A partageront une performance de Rucker nouveau single “Beers & Sunshine”.

Church montera sur scène avec sa chanson récemment sortie “Hell of a View”, Combs choisit sa chanson “Cold As You”, Florida Georgia Line chantera “Long Live”, Lambert partagera le nouveau single “Settling Down”, McBryde jouera le single “One Night Standards”, Morris chantera son récent numéro 1 “The Bones” et Rascal Flatts donnera une performance de leur tube “Bless the Broken Road”.

«Nous sommes ravis que cet incroyable groupe d’artistes monte sur scène aux CMA Awards cette année! C’est un privilège de présenter ces performances en direct à notre public avec l’énergie et l’excitation qui font la renommée des CMA Awards», Sarah Trahern , Chef de la direction de CMA, a déclaré dans un communiqué. “Et bien que le spectacle se sentira un peu plus intime cette année, nous sommes impatients d’accueillir nos artistes nominés et leurs invités alors que nous célébrons le meilleur de la musique country dans un environnement totalement sûr et physiquement éloigné. Ce sera un honneur d’amener le les plus grandes stars du country du monde réunies – dans une même pièce – pour la première fois cette année. Vous ne voudrez pas la manquer! “

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC. L’émission sera diffusée depuis le Music City Center de Nashville, juste en face de son lieu habituel, Bridgestone Arena. En raison de la pandémie de coronavirus, l’émission n’aura pas de public en direct, ce qui fait d’une grande arène un espace loin d’être idéal pour organiser l’événement uniquement virtuel. Les nominations pour les prix de cette année ont été annoncées le mois dernier.