Annulation du mariage de Ninel Conde! maire révèle ses motivations

Il y a quelques jours la polémique mariage que Ninel Conde fêterait avec l’homme d’affaires colombien Larry Ramos Il est rapidement devenu une tendance dans les réseaux sociaux et les médias, car il se tiendrait au “Museo Casa de la Bola” cependant, les raisons pour lesquelles ils ont décidé d’annuler cet événement n’avaient pas été partagées jusqu’à récemment.

Dérivé du fait que nous sommes actuellement à nouveau submergés dans une épidémie causée par le coronavirus, les feux de signalisation ont été oranges et ne sont pas descendus, on pourrait dire que c’était la principale cause de l’annulation de l’événement par les autorités.

Il affirme que c’est le maire Víctor Hugo Romo lui-même qui a décidé de se prononcer sur la question en fonction du mariage de l’actrice mexicaine. Ninel condeCependant, l’actrice a accompli sa mission le même jour.

malheureusement Ninel conde et Larry Ramos sont deux personnalités publiques qui deviennent immédiatement une tendance lorsque des nouvelles de cette ampleur sont partagées, notamment en raison du fait qu’ils devaient célébrer leur propre mariage, mais le fait qu’ils soient deux célébrités ne les dispense pas d’être citoyens. responsable, dont le gouvernement a agi sur la base des mesures de sécurité mises en place depuis quelques mois depuis le début de la pandémie.

Certaines personnes se faisaient probablement confiance du fait qu’aucune nouvelle n’avait été Covid-19, comme il y a quelques mois où pratiquement tout le monde avait peur en entendant le simple mot, c’est pourquoi les réunions et les fêtes commençaient avec un nombre assez important d’invités comme un mariage, avant cela le gouvernement avait limité le nombre d’invités qui pourrait être présent à n’importe quelle réunion.

Claudia Sheinbaum est la chef du gouvernement et la seule habilitée à approuver les réunions des citoyens, cette fois que le feu est descendu au jaune pour le moment il continue en orange, en attendant nous devons tous respecter les indications afin de ne pas être infecté .

Le maire de Miguel Hidalgo a déclaré que peu importe qui il était, tous les citoyens sans exception, les mesures de sécurité sanitaire qui avaient été imposées depuis longtemps devraient être respectées, car la santé des citoyens est beaucoup plus importante pour le gouvernement lui-même. citoyens et l’intérêt général que les fêtes et les réunions, il ne serait pas surprenant de savoir que la seule chose qui a été causée avec cette nouvelle a été une amende.

Comment te souviendras-tu le même jour que Ninel conde et Larry Ramos se marierait, le Museo Casa de la Bola à Tacubaya était déjà prêt à recevoir les mariés et les invités, cependant, tout à coup, il a commencé à se rendre dans les locaux personnels de différentes entreprises, puis ils ont commencé à démonter et à supprimer tous les arrangements qui avait été mis en place auparavant, l’événement est devenu encore plus tendance à cause de ce qui s’est passé.

Bien qu’il leur soit interdit de se marier à cet endroit, le couple a décidé de se marier de la même manière, mais ce n’était pas là qu’ils devaient s’adapter aux circonstances, il ne fait aucun doute que lorsque vous aimez quelqu’un, l’endroit n’est pas si important.

Apparemment, le mariage a eu lieu à “Hacienda Valle Escondido” située à Atizapán dans l’État du Mexique, le couple a sûrement apprécié leur fête ainsi que les invités.

Comme vous le savez bien, ce n’est pas le premier mariage de la chanteuse, apparemment c’est son troisième mariage et nous espérons qu’ils seront extrêmement heureux et auront une vie de couple bien remplie.

