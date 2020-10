Détruire Yanet García! Maribel Guardia s’exhibe dans une robe bleue | Instagram

La belle Maribel Guardia a ravi ses followers sur Instagram en leur offrant un bonjour spectaculaire dans une robe bleue très ajustée et avec certaines des poses préférées de la belle Yanet García.

L’actrice, chanteuse et animatrice a montré qu’à 61 ans elle n’envie pas une fille de 29 ans, comme c’est le cas avec Yanet Garcia, l’ancienne fille de la météo populaire. Même Yanet García elle-même n’a pas pu s’empêcher de commenter quand elle a vu la beauté de Maribel Guardia sur les photos et a placé quelques emojis d’un visage amoureux dans sa boîte de commentaires Instagram.

Il y avait trois photographies dans lesquelles le conducteur Garde Maribel Il a posé avec un immense sourire pour ses followers et avec la nature comme complice en arrière-plan. Pour l’occasion, l’actrice a également choisi une robe bleue ajustée à manches longues, mais assez courte, qui était accompagnée de belles baskets nude et de ses longs cheveux foncés qui la caractérisent.

Cela peut vous intéresser: comme une déesse, Maribel Guardia pose avec une jolie tenue rouge

En cadeau, la célèbre conductrice a posé sous différents angles pour le plus grand plaisir de ses adeptes, mais la première photographie rappelle assez la pose la plus souvent utilisée par la belle Yanet García, dans laquelle elle montre l’une de ses courbes les plus célèbres d’elle. figure.

La belle Garde Maribel Il a accompagné les photographies d’un beau message dans lequel il a cherché à souligner l’importance de profiter du quotidien, car la vie est un soupir et le bonheur est un choix.

Être heureux est une décision que nous prenons tous les jours, la vie est trop courte pour ne pas essayer de la célébrer avec joie et gratitude #lookoftheday @sexyrevolver , a écrit le célèbre à côté des images.

La publication de Maribel Guardia a dépassé les 100 000 réactions et un grand nombre de commentaires flattant sa beauté.

Célèbres comme Latin Lover, Isabel Madow et Sanik Bernan ne pouvaient se contenir pour commenter la beauté de l’actrice dans leurs images.

Guardia a commencé sa carrière artistique à un très jeune âge et a montré qu’il était là pour rester. En raison de sa beauté et de son talent, elle s’est rapidement démarquée dans le cinéma mexicain et plus tard dans les feuilletons, il y a ceux qui disent que la célèbre femme est même plus belle que dans sa jeunesse, où elle était déjà propriétaire de sa figure sculpturale.

Maribel Guardia est venu jouer à Tú y yo, une célèbre telenovela à côté de Joan Sebastian, qui s’est avéré être l’un des grands amours de sa vie et le père de son fils José Julián.

Les protagonistes ont eu une belle relation jusqu’à ce que Maribel découvre quelque chose qu’elle n’imaginait pas et finisse par tout finir, la chanteuse lui a été infidèle avec une actrice de soutien, Arleth Terán, qui était évidemment plus jeune que le protagoniste.

Mais Garde Maribel Elle a montré son courage en tant que femme et mère et a élevé son fils, qui suit désormais les traces de ses parents en tant que chanteur et continue de consolider sa carrière d’animatrice, d’actrice et de chanteuse.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

La Costaricaine est l’une des favorites à l’écran du public mexicain et désormais sur les réseaux sociaux, où elle a gagné sa place d’influenceuse.

Récemment, la belle Maribel a été comparée à sa chère amie Lourdes Munguía, 59 ans, après que l’actrice ait également fait grand bruit avec des photos en maillot de bain deux pièces qu’elle a postées sur Instagram.

Munguía a découvert que, comme sa belle amie, elle a la formule éternelle de la Juventus, car elle porte une silhouette vraiment spectaculaire alors qu’elle est sur le point d’atteindre ses 6 décennies de vie.