Le célèbre et bien-aimé chef d’orchestre Adal Ramones, a commémoré son passage à travers le programme à succès “Un autre rouleau” et à travers plusieurs photographies, il se souvenait affectueusement de ses collègues, montrant tout sur ses réseaux sociaux officiels.

L’acteur, Adal Ramones, a mis à jour son compte Instagram avec quelques images où il est présenté aux côtés de Yordi Rosado, Mauricio Castillo et Consuelo Duval, avec qui il a rendu possible le programme de divertissement à succès et désormais attachant.

Sous la description «Les histoires sont nombreuses et toutes pleines d’affection et de camaraderie. Nous réalisons ce que peu, transcendons et laissons une marque, qui dure encore avec un goût sucré en bouche. Quel merveilleux moment qui porte encore tant de fruits. Merci les amis! », A-t-il fait la publication sur son profil.

Accompagné de quatre images, toutes très emblématiques séparément, et au total un échantillon total de nostalgie, à laquelle, les fidèles adeptes d’Adal et du célèbre programme ont été mélancoliques et ont même demandé à “Otro Rollo” de revenir au télévision.

Dans les images, on peut voir Ramones posant avec son partenaire Mauricio Castillo, vêtu fièrement d’un costume de style «Men in Black» ou d’agents infiltrés, portant des lunettes noires et des chapeaux faisant des poses liées aux espions.

Dans une autre des images, on voit le même duo, vêtu d’une tenue différente, et on peut voir Adal faire ses gestes «galants» typiques pendant que Mauricio le regarde surpris, compte tenu de la position prise par le chauffeur.

Il semble que, lors de cette séance photo, les deux se soient le plus amusés, et bien qu’il n’en ait partagé que trois photos, nous pouvons ressentir toutes les émotions que montrent les images, eh bien, beaucoup d’entre nous ont grandi en regardant ce programme et comme Adal , nous cause une grande mélancolie.

Dans l’image suivante publiée par le présentateur, vous pouvez voir le “squad” qui a fait les rires et les bons moments possibles, Consuelo Duval, Yordi Rosado, Mauricio Castillo et Adal, apparaissent en train de faire des signes avec leurs mains, alors que tous portent des tenues totalement noires.

De même, les commentaires qui ont été vus étaient si gratifiants qu’ils ont amené Ramones à leur accorder leurs “likes” respectifs, certains d’entre eux étaient les suivants: “Vous avez marqué une génération Adal, pour votre serveur en particulier, vous serez toujours le meilleur pilote et le plus grand show man que le Mexique ait jamais eu »,« C’était et est toujours un meilleur spectacle. De temps en temps, je regarde des monologues sur YouTube pour me souvenir de tous ces souvenirs. Je vous remercie”.

«Excellent moment, mon enfance et mon adolescence UN AUTRE ROULEAU », «Revenez s’il vous plaît», «Nous en avons besoin», parmi beaucoup d’autres commentaires de ce type, sont ceux qui ont orné cette publication.

Rappelons-nous que le fabuleux programme «Otro Rollo» a lancé son premier épisode en 1995 et a terminé ses diffusions en 2007, parmi les acteurs qui accompagnaient Adal Ramones se trouvaient également Gaby Platas, Roxana Castellanos, Lalo Espagne et de nombreux autres comédiens et artistes à succès jusqu’à moment.

En raison du grand succès qu’il a eu dans ses premières années, il est devenu une partie de la programmation stellaire de “Channel 5” le 4 mai 1999 à la télévision ouverte et une étude plus importante lui a été assignée au sein des installations de Televisa.

Aux États-Unis, il était diffusé en différé sur le réseau Univision, c’était un programme qui commençait généralement par un monologue, suivi par des segments tels que “Sketch humour”, entre autres.

Des spectacles musicaux étaient également présents, couvrant une bonne partie du programme, puisque la plupart des chanteurs présents, à ce jour, sont de niveau reconnu tant au niveau national qu’international.