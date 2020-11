Ant Anstead a passé son premier Thanksgiving après sa séparation de Christina Anstead avec le fils d’un an de l’ancien couple, Hudson. Jeudi, Anstead a marqué la fête sur Instagram en publiant une série de photos de lui-même et de son adorable fils. Dans sa légende, il a écrit qu’il avait beaucoup de raisons d’être reconnaissant, en particulier lorsqu’il a pu passer la journée avec son petit.

Selon PEOPLE, Anstead, originaire du Royaume-Uni, a pu passer Thanksgiving avec son jeune fils. Une source a déclaré à la sortie que “Ant et Hudson fêteront dehors avec des amis lors d’une fête traditionnelle de Thanksgiving, entre la sieste de l’après-midi d’Hudson.” Anstead a adhéré à ses racines britanniques en apportant un “plat britannique traditionnel” à la célébration des fêtes du groupe. La star de Wheelers Dealers a publié un diaporama sur Instagram avec des photos incroyablement mignonnes de bébé Hudson. Dans la légende, il a souhaité à tous ses amis américains un joyeux Thanksgiving et a noté qu’il avait de quoi être reconnaissant pour cette année.

Cette année marque le premier Thanksgiving depuis qu’Anstead et son ex-épouse ont annoncé leur séparation. Le couple a commencé à sortir ensemble en octobre 2017. Ils se sont ensuite mariés en décembre 2018 à leur domicile à Newport Beach, en Californie. Anstead et Christina ont accueilli leur fils Hudson en septembre 2019. Bien que les deux n’aient eu qu’un seul fils ensemble, les deux ont des enfants de relations précédentes, car Christina partage son fils Brayden et sa fille Taylor avec son ex-mari Tarek El Moussa et Anstead partage son fils Archie et sa fille Amélie avec son ex-femme Louise Herbert. Environ un an après avoir accueilli leur fils, la star de Flip ou Flop a écrit sur Instagram et elle et Anstead se sépareraient après moins de deux ans de mariage.

“Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer”, a écrit Anstead sur Instagram, à côté d’une photo de l’ancien couple sur une plage. «Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. Christina a officiellement demandé le divorce début novembre. Elle a énuméré la raison du divorce comme «des différences irréconciliables». Ni Christina ni Anstead ne demanderaient une pension alimentaire pour époux. La star de Christina on the Coast demande la garde physique et légale conjointe de leur fils de 1 an.