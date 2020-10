Ant Anstead serait entré dans un programme de récupération de rupture, après l’annonce de son divorce avec la star de Flip ou Flop, Christina Anstead. Selon ET, Anstead a rejoint Breakup Recovery Recipe, un programme de cinq semaines qui aide ses clients à traverser la transition difficile d’une scission. Le programme se vante d’aider les personnes nouvellement célibataires à «faire le deuil de votre relation afin que vous puissiez la lâcher» et à «retrouver votre identité».

Dans un précédent article sur Instagram Stories, Anstead a parlé de son parcours dans le programme. “J’en suis maintenant au 30ème jour et je dois dire que ça a été une bouée de sauvetage pour moi!” il a écrit dans le post. “Si quelqu’un a besoin de ça, FAITES-LE!” En août, Christine s’est rendue sur Instagram pour révéler que le couple se séparait, après moins de deux ans de mariage. “Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants l’un envers l’autre et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.”

Selon Us Weekly, les amis proches du couple désormais ancien ont été «choqués» par la nouvelle de la rupture. “Christina et Ant ont été très privées à ce sujet et des amis sont choqués d’entendre la nouvelle parce qu’ils semblaient heureux ensemble publiquement et devant les autres”, a déclaré une source au journal. À la suite de la scission, In Touch Weekly a rapporté que Christina avait reçu beaucoup de soutien de son premier ex-mari, Tarek El Moussa.

Une source a révélé au média qu’El Moussa “est très favorable” à son ex-femme, tout comme son nouveau fiancé. «Il est là pour elle, tout comme sa fiancée, Heather [Rae Young], qui se sent mal pour Christina et comprend parfaitement que Tarek soutient son ex pendant cette période “, a déclaré la source.” Tarek aime Hudson comme s’il était le sien. “

El Moussa et Young sont également sur la bonne voie pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Les deux se sont fiancés au cours de l’été et ont l’intention de se marier en 2021. Le couple a parlé avec ET des projets, El Moussa déclarant que le mariage sera “petit, moins de distractions, plus intime, de meilleures conversations avec les gens autour de nous . Vous savez, nous pensons simplement qu’un plus petit est meilleur. » Le couple n’invite pas non plus leurs ex aux noces.

“Nous prévoyons l’été 2021. Nous avons des dates en suspens”, a alors déclaré Young. El Moussa a ajouté: “En ce moment, nous sommes entre Cabo [San Lucas, Mexico] et la Californie, donc on ne sait pas où ça va être, mais ça va être un de ces endroits. “