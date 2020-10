Ant Anstead a fait une pause ce week-end avec ses amis lors d’une retraite inspirante, moins d’un mois après sa rupture surprenante avec sa femme, la star de Flip ou Flop, Christina Anstead. L’animateur de télévision britannique a partagé des photos avec ses amis sur Instagram alors qu’ils participaient à l’événement Rise Up Kings de ce week-end pour les propriétaires d’entreprise. Christina a annoncé sa décision de mettre fin à leur mariage en septembre, après moins de deux ans de mariage. Les deux sont parents de Hudson London Anstead, âgée d’un an.

“J’ai passé quelques jours avec un groupe d’hommes formidables (qui m’ont surtout frappé au visage aujourd’hui”, a déclaré Anstead, 41 ans, sous-titré l’une des photos qu’il a partagées ce week-end sur sa story Instagram, rapporte InTouch Weekly. le hashtag «Rise Up Kinds» et une citation inspirante. «Le personnage d’un homme n’est pas jugé par le moment où il célèbre sa victoire, mais par ce qu’il fait lorsque son dos est contre le mur», lit-on dans la citation. Anstead a également partagé une collection de photos en noir et blanc de l’événement sur Instagram dimanche. Il a remercié le PDG de Rise Up Kings, Skylar Lewis, pour «trois jours révélateurs. Intense. Mais génial».

Christina a annoncé la rupture du couple le 18 septembre, partageant une photo des deux sur une plage. Le couple “a pris la difficile décision de se séparer”, a-t-elle écrit, ajoutant qu’ils resteront “reconnaissants l’un pour l’autre” et que leurs enfants “resteront notre priorité”. Ils ont tous deux deux enfants issus de chacune de leurs relations précédentes.

Anstead, qui héberge la série Wheeler Dealers, s’est abstenu de commenter publiquement la scission pendant plusieurs jours. Le 26 septembre, il a rompu ce silence, notant qu’il «n’a jamais abandonné» leur relation. «Je prie que la décision de Christina lui apporte le bonheur», a-t-il écrit. Depuis lors, le couple n’a pas commenté publiquement les détails de la scission, les fans continuent donc de spéculer. C’est arrivé au point où Anstead a dû demander aux fans de s’arrêter.

Le 28 septembre, Anstead a partagé une photo avec Hudson, d’abord avec la simple légende: «Beau week-end Boyz. Béni». Il a ensuite dû fermer les commentaires sur le message et a ajouté un plaidoyer à ses partisans. “C’était un moment père-fils! Mais à cause de certaines personnes méchantes, j’ai désactivé les commentaires”, a écrit Anstead. «Bien que nous apprécions tous les deux les paroles de soutien, arrêtez d’essayer de diagnostiquer de loin. Ce n’est pas juste. Christina va bien. Je vais bien. Et nous restons de bons amis et nous naviguerons à notre rythme. La compassion et la gentillesse sont tout ce dont nous avons besoin. “

Quant à Christina, elle a récemment passé des vacances à Nashville avec sa fille Taylor, 10 ans, et Brayden, 5 ans, ses enfants avec son ex-mari Tarek El Moussa, tandis qu’Anstead était de retour en Californie avec Hudson. Après son retour à la maison, Christina a montré le dernier cadeau qu’elle s’est offert, un yacht de luxe nommé Aftermath. Christina a également filmé une nouvelle saison de Flip ou Flop avec El Moussa, et elle fait ses débuts sur HGTV le 15 octobre à 21 h HE.