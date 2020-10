Anthony Chisholm, un acteur nominé aux Tony, est décédé à l’âge de 77 ans. La société Katz, sa société de gestion, a confirmé la nouvelle vendredi, selon The Hollywood Reporter. Dans leur message, la société a écrit que Chisholm était un artiste unique en son genre et qu’il nous manquera beaucoup.

Sur Instagram, la société Katz a publié une photo de Chisholm afin d’annoncer son décès. Ils ont écrit: «Affectueusement appelé ‘Chiz’, il était un acteur et un conteur pas comme les autres, incarnant la loyauté, le dévouement et la compassion pour son art. Nous en avons perdu un grand aujourd’hui. Chisholm est apparu dans de nombreuses productions télévisuelles et scéniques au fil des ans. Les crédits de Broadway de la star décédée incluent Two Trains Running et Jitney, ce dernier ayant remporté un Tony Award pour la meilleure reprise d’une pièce en 2017. Il a reçu une nomination aux Tony en 2007 pour son interprétation de l’aîné Joseph Barlow dans la pièce d’août Wilson, Radio Golf.

Chisholm est né en 1943 à Cleveland, Ohio. Il a ensuite servi dans l’armée des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Après son service, Chisholm s’est tourné vers une carrière dans le divertissement, commençant sa carrière en apparaissant dans The Boys from Syracuse et The Threepenny Opera. Chisholm a fait ses débuts au cinéma dans Uptight, qui a été créée en 1968. Il a continué à apparaître dans un grand nombre de films et d’émissions de télévision, notamment Dream Street, Premium Rush, Chi-Raq de Spike Lee et Law & Order: Special Victims Unit. L’un de ses rôles les plus connus est celui de Burr Redding on Oz. Chisholm est apparu sur la série HBO pendant trois saisons.

Selon PEOPLE, Chisholm a reçu un certain nombre de distinctions tout au long de sa carrière. Il a reçu le NAACP Theatre Award, le AUDELCO Award, le Ovation Award et le IRNE Award. Chisholm laisse dans le deuil son fils Alexander Chisholm, sa fille Che Chisholm, son gendre Peter Vietro-Hannum et deux petits-enfants, Ravi et Avani Vietro. En réponse à la nouvelle de son décès, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les médias sociaux pour rendre hommage à l’acteur décédé.

«Oh mec !! Pourquoi ai-je pensé que vous vivriez pour toujours? Viola Davis a écrit sur Twitter à propos de Chisholm à côté d’une jolie photo du couple ensemble. «Je t’aime Anthony… Le monde du théâtre manquera ta sagesse, ton immense talent, ta générosité. Vous étiez un survivant. Bonne nuit roi. Dormez bien. Tu l’as mérité.”