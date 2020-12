La victoire de Joshua sur le Bulgare de 39 ans ouvrirait la voie à un combat de réunification des poids lourds contre Fury l’année prochaine.

Mais Joshua a déclaré qu’il n’y avait aucun danger à regarder au-delà de samedi soir à Wembley SSE Arena, et a rejeté les suggestions selon lesquelles il avait fait quelque chose de similaire avant de perdre contre Andy Ruiz Jr lors de leur première rencontre.

“Je ne veux pas dire que j’ai détourné les yeux du ballon avec Ruiz à New York”, a-t-il déclaré. «Les gens disent que Ruiz a détourné les yeux du ballon pour le match revanche, mais je ne crois pas à ça.

«C’est bien de parler de Fury, Wilder, Dubois, Joyce. C’est bon de parler de ces gars. Mon objectif principal est toujours Pulev mais il est tentant de regarder au-delà.

«Nous brossons un tableau d’ensemble. C’est ce que j’essaye de créer. Il est tentant de regarder ce qui me dépasse, mais c’est une motivation plutôt qu’une distraction – passez à travers cela et passez aux plus gros combats.

Joshua a perdu de façon sensationnelle ses titres mondiaux lors d’un KO au septième tour contre Ruiz Jr en juin de l’année dernière avant de les reconquérir avec une décision unanime aux points six mois plus tard dans une démonstration disciplinée.

en relation

Mais le joueur de 31 ans s’est engagé à combiner ses compétences techniques perfectionnées avec sa puissance explosive contre Pulev.

«Je suis plus poli parce que je suis plus expérimenté», dit-il. «J’adaptais un style que je n’avais jamais utilisé auparavant, mais j’ai plus confiance maintenant, sachant que c’est dans mon casier et sachant que j’ai aussi le pouvoir de frappe.

«Maintenant, j’ai hâte de faire une belle performance. Ce sera une performance clinique où je le décompose et ensuite, le moment venu, je vais aller là-bas et l’assommer de façon dévastatrice.

Réservez et regardez Anthony Joshua contre Kubrat Pulev le 12 décembre, en direct sur Sky Sports Box Office