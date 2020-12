je

Je n’ai jamais eu à attendre aussi longtemps entre deux combats et le début de cette semaine a marqué exactement un an depuis que j’ai récupéré mes ceintures de poids lourds d’Andy Ruiz Jr.

Les gens ont parlé de rouille annulaire, mais c’est la même chose pour Kubrat Pulev, pour la plupart des combattants à cause de la vie de confinement que nous avons tous vécue. Et les gens en parlent aussi comme étant une peau de banane potentielle pour moi.

Je suis d’accord, c’est exactement ça, et je ne peux pas me permettre une seule erreur. Pulev est un client délicat, je dois être insaisissable. Le gars a de l’expérience, il s’est battu avec beaucoup de bons gars, il a un bon coup, donc je ne peux pas être direct et en face. J’ai besoin de m’esquiver et de plonger, de m’adapter tactiquement à tout ce qu’il apporte dans la nuit.

C’est un combat avec une différence – les choses ont un peu changé par rapport à la normale cette fois-ci dans la bulle de la biosécurité. J’ai eu mon test Covid puis j’ai dû isoler pendant 24 heures en attendant le résultat.

À partir de là, cependant, les choses se sont déroulées comme d’habitude et c’est ce que l’on ressent – j’ai un travail à faire.

À cause de ce qui s’est passé la première fois avec Ruiz, les gens se demandent s’il y a un risque que la foudre frappe deux fois. En boxe poids lourd, il y a toujours ce danger – il suffit d’un seul coup de poing.

Mais ce que Ruiz m’a appris, c’est que je ne veux plus jamais perdre mes ceintures, je ne veux plus jamais perdre dans le ring. Ce n’est pas une expérience que j’ai appréciée mais je suis content que cela se soit produit car cela m’a beaucoup appris.

L’idée que la défaite est toujours dans ma tête n’est pas vraie. J’ai mis ça au lit six mois plus tard en remportant le match revanche et, un an plus tard, c’est du passé. Mais cette défaite précédente est toujours là dans le sens où elle me motive à tenir les ceintures, ce que je prévois de faire samedi soir à Wembley Arena.

Il a fallu du temps pour que ce combat se poursuive – trois ans pour être exact, avec nous qui nous sommes battus à Cardiff jusqu’à la blessure de Pulev.

Je crois sincèrement que sa meilleure chance de m’avoir battu était de retour en 2017, et je n’ai que plus d’expérience avec chacun de mes combats et camps d’entraînement depuis lors. Mais cela ne veut pas dire qu’il a dépassé son apogée.

Les gens mentionnent qu’il a 39 ans, mais je pense que nous avons vu récemment avec Mike Tyson que l’âge ne signifie pas toujours beaucoup, et Pulev a traversé sa carrière sans trop d’usure. De plus, il a l’air en forme.

Contre Ruiz, il s’agissait de reconquérir ce que je pensais être le mien à juste titre, contre Pulev, c’est de s’assurer que cela ne me sera plus enlevé.

Lockdown m’a aidé à devenir un véritable athlète. Cela m’a permis de tout dépouiller, laissez-moi me concentrer sur la simplicité de tout cela. Et je sens que j’en suis sorti un meilleur boxeur.

Lors de mon dernier combat, j’ai ajouté un jeu plus tactique sur le ring en prenant peut-être moins de risques, et les 12 derniers mois m’ont aidé à développer encore plus. Joby Clayton, que j’ai ajouté à mon équipe il y a environ un an, parle du processus et ce processus a impliqué l’amélioration de tout dans mon arsenal – bons pieds, positionnement des mains, combinaison de coups de poing, l’art du jab, le lot.

Je sais toujours que j’ai ce coup de poing mais, avec chaque adversaire et chaque séance d’entraînement, il s’agit de construire plus de niveaux. J’espère que tout se concrétisera samedi soir.

J’ai entendu Pulev dire qu’il remporterait une victoire choc et que je continuerai à faire les mêmes erreurs, mais cela ne se produit pas. Voyons ce qu’il ressent quand ma première main droite atterrit.

Je suis prêt pour ce combat, je suis prêt pour la guerre et je compte les jours. C’est un privilège de revenir sur le ring. C’est là que j’appartiens.

