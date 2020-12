UNE

nthony Joshua a livré tout ce qu’il avait promis pendant la semaine de combat: un coup de poing à élimination directe et l’évitement d’une deuxième perte de peau de banane en carrière, comme il l’appelait.

Et le résultat de la nuit n’a pas été plus clair pour évaluer qui reviendra avec les ceintures unifiées des poids lourds à la fin de 2021. Alors que 2020 tire à sa fin, ce n’est pas nécessairement un léger sur Joshua. Tout ce qu’il pouvait faire était de battre le combattant devant lui et il l’a fait avec un coup de poing final monstrueux dont Pulev n’avait aucune chance de se remettre.

Joshua a montré qu’il pouvait toujours être le combattant explosif, quelque chose d’absent lors de la deuxième rencontre contre Andy Ruiz Jr, et il l’a démontré si efficacement au troisième tour – où le combat semblait sur le point de se terminer – et à nouveau six tours plus tard.

C’était une finition brutale, le précurseur à laquelle avait été une série d’upercuts qui ont laissé le Bulgare secoué et groggy. Mais il y avait encore des moments où l’intensité Joshua s’éteignait. La quatrième manche avait ressemblé au moment où il finirait Pulev, mais au lieu de cela, il a retiré son pied du gaz.

Cela a donné à son adversaire la chance de se rassembler et de se frayer un chemin dans le combat. Et chaque fois que Joshua a reculé, cela a seulement encouragé Pulev à cliqueter. Et pourtant, lors de la préparation de Fury ensuite, le combat a duré six rounds supplémentaires – un meilleur test pour ce qui nous attend.

La défense de Joshua a été superbe pendant une grande partie de la nuit, Pulev étant rarement capable de porter suffisamment de coups pour effrayer le Londonien. De plus, il avait l’air plus maigre qu’il ne l’a fait depuis un certain temps après avoir licencié les poids dans la salle de gym – un physique qui semble lui convenir d’après les preuves de la nuit.

Il y a eu des moments où Joshua a peut-être joué trop prudemment au milieu des tours, mais la perspective d’un super combat de 200 millions de livres sterling qui pourrait s’échapper vous le fera.

Il était prévisible que Fury aurait son mot à dire presque immédiatement après l’interview d’après-combat de Joshua, orné d’un pull de Noël sur les réseaux sociaux et déclarant: «Je veux le combat, je veux le combat après» avant de promettre d’assommer Joshua.

Il y aura des querelles inévitables et très publiques avant que tout accord ne soit officiellement conclu. Fury a déclaré qu’il l’assommerait, tandis que Joshua, fraîchement sorti de sa dernière victoire, s’est déclaré meilleur poids lourd du monde. Seul le temps et l’année prochaine le diront.