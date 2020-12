UNE

nthony Joshua fait son retour tant attendu sur le ring – et au combat au Royaume-Uni – contre Kubrat Pulev à The SSE Arena, Wembley ce soir.

Le Britannique a retrouvé ses titres mondiaux des poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO lors d’un match revanche contre Andy Ruiz Jr.en Arabie saoudite cette fois l’année dernière, après avoir été contrarié par le Mexicain à New York l’été dernier, mais a été contraint de le faire. hibernation par la pandémie de coronavirus, ce combat ayant été reporté et relocalisé à plusieurs reprises.

Il affrontera désormais Pulev bulgare expérimenté et aguerri – le challenger obligatoire pour le titre IBF de Joshua – dans un combat qui devait initialement avoir lieu au stade Tottenham Hotspur cet été, mais qui a été reporté en raison du coronavirus.

Si Joshua remporte son premier combat à domicile pendant deux ans, cela ouvrira la voie à une paire d’affrontements avec son compatriote britannique Tyson Fury l’année prochaine dans ce qui serait certains des combats les plus attendus de l’histoire de la boxe britannique.

Environ 1000 fans chanceux pourront assister au combat de samedi avec Pulev après que Londres ait été placée au niveau 2 des restrictions gouvernementales contre les coronavirus.

Joshua vs Pulev Fight Card / Undercard dans son intégralité

Anthony Joshua vs. Ashley Lane – Concours Super-poids coqFlorian Marku vs Jamie Stewart – Concours poids welterKieron Conway vs Macauley McGowan – Concours super-poids welter

Joshua vs Pulev date, heure de début, lieu et promenades sur le ring

Joshua vs Pulev devrait avoir lieu ce soir, samedi 12 décembre 2020.

Le combat aura lieu à la Wembley Arena de Londres, après avoir été initialement prévu pour le Tottenham Hotspur Stadium et, plus tard, l’O2 Arena.

L’heure exacte de début de l’événement principal dépend de l’action sous la carte, mais les promenades en anneau ne sont pas attendues avant au moins 22 heures GMT.

Comment regarder Joshua vs Pulev

Chaîne TV: Les téléspectateurs britanniques ne pourront regarder le combat qu’en pay-per-view via Sky Sports Box Office pour un montant de 24,95 £. La couverture de la sous-carte commence à partir de 19h GMT.

Direct: Les téléspectateurs peuvent également diffuser le combat en direct en ligne sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur via l’application Sky pour les mêmes frais de paiement à la séance de 24,95 £.

Vous pouvez également écouter les commentaires en direct du combat sur BBC Radio 5 Live.

Sport standard vous apportera également toute l’action via notre dernier blog de boxe en direct.

Prédiction de combat Joshua vs Pulev

Sur le papier, ce combat semble une simple formalité pour Joshua avant de pouvoir commencer à se concentrer sur ces combats phares avec Fury l’année prochaine.

Cependant, AJ a admis que la rouille des anneaux pourrait être un problème et après ce qui s’est passé contre Andy Ruiz Jr à New York il y a deux ans, il ne sous-estimera pas son adversaire imperturbable.

Joshua gagne par KO entre les tours quatre et six.

Cotes des paris Joshua vs Pulev (sous réserve de modifications)

Joshua vainqueur: 2 / 13Pulev vainqueur: 7/1 Tirage: 59 / 1Joshua par KO / TKO ou DQ: 4 / 9Joshua par déc / déc technique: 9 / 2Pulev par KO / TKO ou DQ: Entre 9/1 et 10 / 1Pulev par déc / déc technique: 35/1

