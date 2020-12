UNE

nthony Joshua s’est engagé à libérer son intérieur Mike Tyson lorsqu’il affrontera Kubrat Pulev à Londres samedi soir prochain. Ce sera la première défense de ses titres des poids lourds depuis les avoir repris à Andy Ruiz Jr en Arabie Saoudite en décembre dernier.

Et avant son retour dans la capitale, il a déclaré qu’il avait été inspiré par Tyson lors de son retour récent sur le ring contre Roy Jones Jr.

À propos de Tyson, âgé de 54 ans, il a déclaré: «Il a bien feint mais ce que j’ai vraiment aimé, c’est son attitude, la façon dont il a conditionné son esprit à surmonter tout obstacle, tout souci. Il a toujours ça et c’est important.

«Les hommes les plus grands ne sont pas toujours les hommes les plus durs mentalement et Mike, à côté de ses capacités physiques, ce qui le distingue de beaucoup de champions, c’est sa mentalité. Donc, j’ai beaucoup appris de ça, de l’état d’esprit de ce guerrier sur lequel j’essaie de travailler.

Joshua est vivement pressé de surclasser Pulev, 39 ans, au SSE Arena de Wembley, mais, avec la perspective de deux combats décisifs contre Tyson Fury en 2021, il a insisté sur le fait qu’il prévoyait de mettre sur la glace toute célébration potentielle.

“Je ne suis plus intéressé à faire la fête”, a déclaré le Londonien. “Vous savez quoi? Je suis plus dévoué que jamais maintenant. Je suis plus vieux, sage, je ne boxe pas depuis si longtemps, au cours de ces 12 dernières années de ma carrière, j’ai dû faire beaucoup de maturation, beaucoup de conférences sur ce que signifie être un combattant, ce que c’est signifie être champion poids lourd. En fait, les responsabilités d’être un champion.

«Avant que je sois heureux, allez chanceux, traversant cette industrie de la boxe avec un sourire sur mon visage. Mais maintenant je comprends vraiment, comme Bernard Hopkins, la discipline qu’il a mise en place et ce qui l’a mené si loin.

“Donc pas tellement de fête, juste moi et mon équipe et j’essaie juste de réaliser de bonnes choses en boxe en ce moment.”

