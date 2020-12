UNE

nthony Joshua tient à obtenir son combat pour la réunification du titre contre Tyson Fury à Londres, même si cela signifie une réduction de salaire.

Joshua revient sur le ring la semaine prochaine contre Kubrat Pulev, et la victoire ouvrirait la voie à un double en-tête qui a déjà été convenu contre le Gypsy King.

Mais le Londonien tient à ce que l’affrontement entièrement britannique ait lieu à Wembley l’année prochaine après avoir affronté Pulev devant seulement 1000 fans à la SSE Arena voisine de Wembley samedi soir.

“Ouais pourquoi pas?” il a dit lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à accepter une réduction de salaire pour que Joshua-Fury ait lieu sur le sol britannique. «Maintenant, je me bats contre Kubrat Pulev pour une réduction de salaire massive. Nous devons maintenir le sport en vie. Nous faisons tous notre part à la minute.

«Tout est de l’expérience, nous le faisons maintenant, donc ça ne me dérangerait pas de le refaire. Cela ne me fait pas de mal, et c’est aussi pour une cause plus grande, c’est une cause massive et un gros combat, mais l’objectif principal est de savoir comment faire pour que Fury soit sur le ring.

Joshua et Fury ont déjà convenu d’un partage 50-50 sur leur double tête en 2021, avec au moins un combat susceptible d’avoir lieu au Moyen-Orient, les deux hommes pouvant potentiellement retourner en Arabie saoudite.

en relation

Mais lui a demandé s’il ferait pression pour Wembley, Joshua a déclaré: «L’objectif principal est de mener à bien ce combat. Il y a certainement l’élément que les fans sont la chose la plus importante et les rassembler pour regarder un classique britannique. Quelles finances pouvons-nous rassembler pour amener Fury sur le ring? C’est difficile, mais j’irais certainement pour les fans cette fois-ci, c’est sûr.

Joshua se bat pour la première fois depuis qu’il a retrouvé ses titres mondiaux contre Andy Ruiz Jr en Arabie saoudite l’année dernière, avec les 1000 à travers les tourniquets pour la nuit, un chiffre dont le Londonien n’a pas été témoin depuis ses jours d’amateur en février 2012.

(.)

«La dernière fois que j’aurais combattu devant une petite foule, je pense que c’était en Hongrie», se souvient-il. «C’était contre Sergey Kuzmin et quelqu’un d’Ouzbékistan, un grand gars [Sardor Abdullaev].

«C’était assez décent, tu sais. Ce n’est pas mal. La pression est coupée, vous pouvez entrer dans votre rythme. Et je pense que j’en ai parfois besoin. Cette année a été bonne pour décharger beaucoup de pression et se battre devant 1000 fans n’est pas si mal.

«Ça va être intime, ça va être en circuit fermé. Vous n’aurez pas à vous soucier du fait que votre mademoiselle ait une pinte de bière jetée sur sa tête ou que 15 mecs à vos côtés se disputent!

Joshua devrait combattre Fury dans les six mois suivant sa rencontre avec Pulev en cas de victoire, tandis que le prochain combat de Fury, initialement prévu pour ce samedi, a été abandonné et il est à la recherche d’un autre adversaire en février.

Fury a été nominé mardi pour le prix de la personnalité sportive de l’année de la BBC et a demandé mercredi à être retiré, une demande qui a été rejetée par la BBC.

À propos du camouflet de Fury, Joshua a déclaré: «C’est sa décision s’il ne veut pas le faire. C’est un bel honneur, même si vous ne le gagnez pas, c’est bien quand même. Mais chacun à son propre.

Joshua a fait partie de la liste restreinte en 2017 mais a perdu contre Mo Farah. De cela, il a dit: «Je n’ai pas gagné. J’avais beaucoup de champagne prêt à éclater sur le chemin du retour. Je buvais du Ribena et du Sprite. Je suis revenu un perdant! Mais c’est bien d’être reconnu même si vous ne gagnez pas.

Réservez et regardez Anthony Joshua contre Kubrat Pulev le 12 décembre, en direct sur Sky Sports Box Office