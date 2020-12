Toutes les routes mènent maintenant à un énorme concours en 2021 après que Joshua ait produit un arrêt brutal au neuvième tour du challenger obligatoire de l’IBF résilient Kubrat Pulev lors de sa première apparition pendant 12 mois devant 1000 fans de retour à la SSE Arena de Wembley.

Il a été dit en juin que Joshua – qui samedi soir avait monté avec succès la première défense des ceintures WBA (Super), IBF, WBO et IBO qu’il avait récupérées d’Andy Ruiz Jr en Arabie saoudite en décembre 2019 – et Fury avaient convenu verbalement des termes sur un accord de deux combats après des années de spéculation et d’obstacles, bien que le chemin vers un combat aussi gigantesque reste parsemé d’obstacles.

Non seulement Joshua a dû réussir contre Pulev, mais il y a aussi des problèmes tels que le champion WBC Fury qui ne s’est pas battu depuis février après s’être éloigné d’un combat de trilogie avec Deontay Wilder et avoir vu un affrontement de retour à la maison proposé en décembre annulé.

Il y a aussi les demandes respectives des mandataires de la WBO et de la WBC, qui en l’état sont Oleksandr Usyk et le vainqueur du match revanche entre Dillian Whyte et Alexander Povetkin.

Cependant, le chef de Matchroom Hearn et le patron de longue date du Top Rank Arum – qui promeuvent respectivement Joshua et Fury – ont maintenant signalé leur intention après l’arrêt de Pulev par Joshua d’accepter immédiatement un combat qui déterminerait le premier champion incontesté des poids lourds du monde depuis Lennox. Lewis.

«Je pense avoir beaucoup parlé au fil des ans, mais comme il [Joshua] dit, c’est moins de discussions, plus d’action », a déclaré Hearn à Sky Sports. «Depuis son arrivée au bureau, il voulait être le champion incontesté du monde.

“Moins de discussions de notre part, plus d’action. On va être amicaux, on va être gentils. On sait ce qu’on a à faire à partir de demain, on fait battre le Tyson Fury tout de suite.”

Anthony Joshua a arrêté Kubrat Pulev au neuvième tour à Londres samedi soir

“C’est le seul combat à faire en boxe, c’est le plus gros combat de boxe. C’est le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.

“Je sais qu’il le veut. Il [Joshua] est le meilleur poids lourd du monde, je vous le promets. Il les brisera, les assommera.

«De ma part, moins de paroles, plus d’action. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous voulons faire, c’est une question d’héritage et nous le ferons.

S’adressant aux médias sociaux, Arum a qualifié Joshua vs Fury de la plus grande confrontation des poids lourds depuis que Muhammad Ali a rencontré pour la première fois Joe Frazier dans le soi-disant “ combat du siècle ” au Madison Square Garden il y a 49 ans.

“Il semble que la scène est prête pour le plus grand combat de championnat des poids lourds depuis Ali-Frazier en 1971, lorsque Tyson Fury rencontre Anthony Joshua pour la couronne incontestée”, a-t-il tweeté.

«Chez Top Rank, nous commencerons lundi à mettre en place ce combat.»