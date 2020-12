Mais Eddie Jones affirme que l’Angleterre n’ose pas prendre à la légère son opposition impitoyable, affirmant “qu’on ne peut jamais sous-estimer une équipe de France”.

Il estime que ce groupe français est «capable de grandes choses». Jones a nommé son équipe vendredi matin et n’a effectué qu’un seul changement forcé par rapport à l’équipe qui a battu le Pays de Galles le week-end dernier – la septième victoire de l’Angleterre sur le spin.

Jones a cependant changé l’équilibre de son banc. La semaine dernière, il a sélectionné six attaquants et deux arrières, mais revient maintenant à cinq et trois respectivement, Jack Willis des Wasps abandonnant l’équipe.

Max Malins et le centre des Harlequins Joe Marchant, blessé, entrent sur le banc.

en relation

Avec 813 sélections, c’est le XV de départ le plus expérimenté d’Angleterre. Cela contraste fortement avec la France, qui a nommé une équipe présentant six changements au XV qui a battu l’Italie samedi dernier – et 15 du côté qui a battu l’Angleterre en février.

Un accord avec les clubs du Top 14 signifie que chaque joueur ne peut jouer que trois des six matches internationaux de la France et laisse l’entraîneur Fabien Galthie sans la plupart de ses stars clés. Le XV Galthie nommé n’a que 68 sélections entre eux et est dirigé par le demi de mêlée Baptiste Couilloud, qui est l’un des quatre joueurs à faire leur premier départ. Le n ° 8 Selevasio Tolofua fait ses débuts.

“C’est une équipe solide, une équipe très forte”, a déclaré Jones. “Il suffit de regarder 2009 quand ils sont partis en tournée en Nouvelle-Zélande, le premier match des trois où ils n’avaient pas beaucoup de joueurs seniors disponibles et ils ont gagné ce test et ont perdu les deux suivants.

(

Joseph manque avec un problème de mollet, ayant été un habitué de l’Angleterre tout au long de la Coupe des Nations d’automne

/ . via .)

«On sait que les Français sont capables de grandes choses, ils ont une grande profondeur dans le Top 14 et surtout au moment où ils sont sur un projet de gagner la Coupe du Monde en 2023, cela n’est qu’une partie du projet.

«Bien sûr, nous respectons le rugby français. On ne peut jamais sous-estimer une équipe française. L’histoire montre lors de cette tournée de 2009 ce qu’ils sont capables de faire.

Jones a déclaré que l’Angleterre avait hâte de jouer à nouveau devant les fans, même s’il n’y en aura que 2000 à Twickenham, qui peut accueillir plus de 80 000 personnes.

La Coupe des Nations d’automne sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video à partir du 13 novembre.

Participez à l’action en vous abonnant à Amazon Prime. Cela coûte 7,99 £ par mois, 79 £ par an ou essayez un essai gratuit de 30 jours.