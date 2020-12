UNE

nthony Yarde se sent victime d’un «vol» de boxe après avoir été bouleversé par son rival Lyndon Arthur dans le très attendu concours poids-lourds du duo.

Après un combat serré, Arthur, invaincu, a finalement remporté une victoire par décision partagée après que les trois juges ont renvoyé les cartes de score de 111-117 (Yarde), 115-114 (Arthur) et 115-114 (Arthur).

La victoire surprise a vu Arthur conserver son titre des poids lourds légers du Commonwealth et également ramasser la ceinture inter-continentale WBO vacante, bien que Yarde ait été moins qu’impressionné par le verdict, car les deux hommes ont confirmé qu’ils seraient impatients de disputer un match revanche.

«Si vous regardez qui a décroché les coups les plus propres et les plus efficaces, les coups qu’il a frappés étaient des coups. J’ai décroché mes propres jabs », a déclaré Yarde frustré à BT Sport.

«J’ai besoin de revenir en arrière et de le regarder. C’est de la boxe, tu n’iras pas là-bas et être imprudent. Mais d’après ce que je sais qui s’est passé sur le ring, j’ai appuyé sur tout le combat.

“Cela résume 2020 pour moi. Je vais revenir en arrière et regarder le combat. Félicitations mon frère, mais … j’ai une forte mentalité et je pense personnellement et fortement que c’était un vol.

«Je n’aime pas crier le mot vol, mais j’ai l’impression d’avoir gagné le combat.»

Arthur a concédé qu’il n’y avait pas grand-chose entre les deux combattants, disant: «Je pensais que c’était proche. Si les points avaient été de son côté, je n’aurais pas dit que c’était un vol. Mais ça m’est allé, donc je ne vais pas dire ça non plus.

Errol Spence Jr a remporté la victoire sur Danny Garcia à son retour sur le ring au Texas

Ailleurs samedi soir, Errol Spence Jr a fait un retour réussi sur le ring contre Danny Garcia.

La star des poids welters a dominé son compatriote américain Danny Garcia pour conserver ses ceintures WBC et IBF par décision unanime – 117-111, 116-112, 116-112 – au stade AT&T à Arlington, au Texas.

Spence Jr se battait pour la première fois depuis un grave accident de voiture en octobre 2019 qui menaçait de ruiner sa carrière.