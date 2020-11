UNE

nton du Beke rejoindra le jury de Strictly Come Dancing ce week-end, remplaçant alors que Motsi Mabuse s’auto-isole à la suite d’un voyage «urgent» en Allemagne.

Le professionnel, qui avait fait équipe avec l’ancienne ministre de l’Intérieur Jacqui Smith, désormais éliminée, a longtemps été présenté comme un candidat potentiel pour rejoindre les juges à plein temps.

Bruno Tonioli est déjà absent du panel car il ne peut pas revenir des États-Unis lors du tournage de Dancing With The Stars à Los Angeles.

Une déclaration du programme a déclaré: «Nous sommes heureux d’annoncer que le roi de la salle de bal Anton du Beke entre dans notre jury ce week-end. Bonne chance Anton!

(

Anton sur la piste de danse avec Jacqui Smith

/ PA)

Mabuse a adressé ses félicitations à du Beke sur Twitter, en écrivant: «Félicitations !! Bonne chance. Je sais que tu seras incroyable.

«Profitez de cette saison les gars et souvenez-vous de la #strictlykindness.»

Jeudi, Mabuse, qui est né en Afrique du Sud mais vit en Allemagne, a écrit sur Twitter: «Plus tôt cette semaine, je devais voyager en Allemagne pour une raison urgente.

«Je vais bien sûr suivre les directives du gouvernement britannique et m’isoler pendant 14 jours.

«Je vais regarder de la maison et par la puissance de la technologie, devrait être dans vos salons. Attention cependant, je vais me coiffer et me maquiller moi-même.

(

Motsi Mabuse

/ PA)

Selon les directives actuelles, les voyageurs arrivant au Royaume-Uni en provenance d’Allemagne doivent s’isoler pendant 14 jours.

Et plus tôt dans la journée, Rylan Clark-Neal, co-animateur de Strictly spin-off It Takes Two, a annoncé qu’il s’auto-isolait après être entré en contact avec quelqu’un en dehors du travail qui a été testé positif.

Concurrents de Strictly Come Dancing 2020 – En images

Adams, 38 ans, et le danseur russe Jones, 31 ans, s’auto-isolent actuellement séparément après que Jones a reçu un test positif alors qu’il était asymptomatique.

Ils ont marqué l’histoire de cette série en tant que premier couple homosexuel de l’émission BBC One.

Tonioli fait des apparitions via un lien vidéo sur les spectacles du dimanche soir et devrait revenir plus tard au cours de la série.