UNE

nton Ferdinand a contacté John Terry pour la première fois depuis l’incident de violence raciale présumée en 2011 – mais affirme que l’ancien capitaine de Chelsea n’a pas retourné son e-mail.

Dans un documentaire puissant de la BBC – Football, Racism and Me – qui sera diffusé lundi, Ferdinand a parlé de l’un des épisodes les plus laids du football anglais lorsque Terry a été filmé en train de dire les mots «f ***** black c *** »Lors d’une dispute avec lui.

Terry a été innocenté par le tribunal pour abus racial de Ferdinand en 2012, mais a ensuite été interdit pendant quatre matches et condamné à une amende de 220 000 £ à la suite d’une audience disciplinaire de la FA.

Ferdinand a parlé pour la première fois de la douleur qu’il a subie depuis l’incident d’il y a neuf ans.

L’ancien défenseur de 35 ans espère que parler de l’incident aidera à s’assurer qu’aucun jeune joueur noir n’a à traverser ce qu’il a vécu.

La dernière fois que Ferdinand et Terry ont parlé, c’était dans le vestiaire de Loftus Road après leur incident lors de la victoire 1-0 de QPR sur Chelsea en octobre 2011.

«C’est la première fois que j’envisage même de le contacter», révèle Ferdinand dans le documentaire de la BBC.

«Il n’a jamais essayé de me contacter. Il pourrait le faire, par l’intermédiaire des gens peut-être, mais si je suis honnête, je n’aurais probablement jamais été prêt à lui parler, à part maintenant.

«Ce n’est pas une situation où je veux le critiquer pour cela. Je suis au-dessus de cela, je suis au-delà de cela, c’est plus grand que moi, plus grand que mes sentiments. Ce n’est pas une situation d’Anton contre John Terry, et cela ne l’a jamais été pour moi et ma famille. Il a toujours été question d’une vue d’ensemble, de ce qui n’a pas fonctionné et de la façon de ne pas gérer la situation si elle se reproduisait.

en relation

«Ma préoccupation est la prochaine génération d’ici. C’est ma préoccupation. Il s’agit de changement. Je le possède maintenant, j’en parle, j’ai retrouvé ma voix. Je ne peux pas supporter l’idée que de jeunes joueurs vivent aujourd’hui ce que j’ai vécu.

«J’ai vu John Terry prendre un genou. Fair play avec lui. Il a eu des réactions négatives sur les réseaux sociaux, «hypocrite et ceci et cela». J’espère qu’il prend un genou et lui montrant qu’il est contre le racisme dans le football et contre le racisme dans la société, j’espère que c’est sincère, j’espère que ça vient d’un bon endroit. Mais ne vous contentez pas de prendre un genou, venez en parler.

À la fin du documentaire, la BBC a déclaré: «John Terry n’a toujours pas retourné le courriel d’Anton. Ses représentants ont déclaré au programme qu’il avait communiqué avec lui au moment de l’incident. Ils ont également dit au programme qu’il avait évolué dans sa vie et sa carrière et qu’il ne voulait pas rouvrir une affaire à la télévision qui a été tranchée par le tribunal.