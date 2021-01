Lune de miel d’Antonella Roccuzzo et Lionel Messi! | Instagram

L’un des couples les plus aimés que l’on puisse dire dans le monde est celui de Lionel Messi et de sa femme Antonella Roccuzzo, la belle héritière a partagé une photo où elle est apparue à côté de son mari lors de leur lune de miel, elle a reçu une réponse rapide de ses fans.

C’est en 2017 que le couple s’est marié dans leur ville natale de Rosario à Buenos Aires, en Argentine, avec peu d’invités et une excellente équipe de sécurité, ils ont vécu un jour de mariage dont leurs admirateurs continuent de se souvenir.

Bien sûr, après un beau mariage comme celui qu’ils ont eu, il était plus qu’évident qu’ils auraient une lune de miel spectaculaire dont la leur Antonella Roccuzzo a partagé une image sur son compte Instagram officiel.

Le 18 juillet 2017, il a partagé cette image dans laquelle ils apparaissent sur une plage, bien qu’aucun détail ne puisse être vu, cela semble assez encombré en arrière-plan, vous pouvez voir des montagnes, il se pourrait qu’ils l’aient dépassée au Brésil, profitant du fait qu’il est proche d’Argentine.

A l’image ils sont à la fois très amoureux et surtout heureux, ils ont tous deux un sourire assez large et portent des maillots de bain, Lionel Messi Il ne porte que des shorts car sa femme porte un maillot de bain deux pièces dans une belle couleur bleue avec des détails roses et des pièces métalliques, le montrant avec sa belle peau bronzée.

Pour l’année 2017 Antonella Roccuzzo Elle a déjà eu deux de ses trois enfants, le premier Thiago est né en 2012, Mateo en 2015 et Ciro en 2018, ils forment tous une famille spectaculaire, mais plus encore la figure d’Antonella en lune de miel où elle se démarque sous tous les angles. comme une déesse.

Dans leurs comptes Instagram respectifs, nous voyons à la fois la belle Roccuzzo et Messi se montrer à leur famille, bien sûr, ils partagent également généralement des photos ou des vidéos là où elles n’apparaissent que, mais il est habituel de les voir ensemble dans leurs publications.

Lionel Messi est devenu l’un des héros du football dans son Argentine natale, en plus de Maradona, le joueur Lionel Andrés Messi Cuccittini internationalement connu sous le nom de Lionel Messi joue actuellement pour le FC Barcelone de la première division espagnole, sa position est avant ou milieu de terrain , est né le 24 juin 1987 car sa femme est née le 26 février 1988 à Rosario, en Argentine.

Depuis quelques semaines, le couple est devenu une tendance dans les réseaux sociaux, pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire d’amour entre eux, c’est quelque chose de très similaire à un feuilleton car le footballeur était amoureux d’Antonella depuis qu’il était enfant.

Une fois qu’ils ont grandi, Messi a déménagé en Europe pour le football car dès son plus jeune âge, il avait montré les dons d’un grand joueur, sans oublier sa belle petite amie, ils ont eu l’occasion de se revoir après quelques années alors qu’elle avait 20 ans et qu’il avait 21 ans, Ils ont gardé leur relation secrète pendant un moment mais à partir du moment où ils l’ont rendue publique, tout a changé pour le couple.

Antonella a décidé de quitter sa carrière et de déménager avec Lionel, peut-être qu’elle ne pourrait plus vivre sans lui, alors elle a pris un avion et s’est rendue là où son être cher devait commencer à vivre avec lui, depuis lors, tout a été du miel sur des flocons pour les deux la famille depuis 2012 pendant cinq ans après s’être mariée et continuer à profiter de leur amour.

