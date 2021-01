Antonio Brown se bat contre une décision dans une affaire en cours. Britney Taylor, la victime présumée d’agression sexuelle par Brown, affirme qu’il a violé les termes d’un accord de confidentialité. Un arbitre indépendant lui a ordonné de lui payer 100 000 $ pour la violation alléguée.

Selon TMZ Sports, le couple a conclu un accord de confidentialité après que Taylor ait déposé une plainte pour agression sexuelle. Le point de vente a récemment obtenu de nouveaux documents juridiques dans lesquels elle affirme que Brown a violé les termes de l’accord à plusieurs reprises au cours de la dernière année. L’arbitre a accepté et a déclaré que Brown l’avait violée une fois en publiant une capture d’écran d’un message direct d’une personne lui parlant de l’affaire en 2019.

Brown a finalement répondu à la décision. Il dit qu’il ne devrait pas avoir à payer les 100 000 $ et demande qu’il soit libéré. Selon TMZ Sports, il affirme que l’arbitre a ignoré la loi en émettant la sentence.

Taylor a initialement déposé une plainte contre Brown en septembre 2019, affirmant qu’il l’avait agressée sexuellement trois fois. Elle a affirmé dans le procès que le premier incident s’est produit en juin 2017 lors d’une séance de formation lorsque “Brown s’est exposé et s’est embrassé [her] sans son consentement “, selon les documents obtenus par TMZ.

Taylor a décrit un deuxième incident dans lequel elle a affirmé: «À la fin du mois, Brown, alors qu’elle était placée derrière elle, a commencé à se masturber près d’elle à son insu et a éjaculé sur le dos. Des mois après le deuxième incident, Taylor a affirmé que Brown lui avait tendu la main et “lui avait demandé pardon”. Elle a affirmé que Brown lui avait demandé de continuer à l’entraîner, et elle a finalement accepté malgré ses premières hésitations.

Cependant, Taylor a affirmé dans le procès qu’après un an, Brown l’avait de nouveau attaquée. Datant de l’incident au 20 mai 2018, “Brown acculé [her] Elle l’a forcée à se coucher sur un lit, a poussé son visage dans le matelas et l’a violée de force. “Elle a dit dans le costume qu’elle avait tenté de se défendre, mais Brown était” trop fort et l’a maîtrisée physiquement. “

Suite à ces allégations, Brown a publié une déclaration par l’intermédiaire de son équipe juridique. Il a nié toutes les réclamations et a déclaré qu’il poursuivrait “tous les recours juridiques” pour effacer son nom. La déclaration de son équipe juridique a déclaré que Taylor l’avait approché en 2017 après avoir signé un contrat faisant de lui le receveur large le mieux payé de la NFL. Brown a également contre-poursuivi Taylor en novembre pour diffamation.

Brown a déclaré à l’époque que la relation qu’il entretenait avec Taylor était consensuelle. Il a affirmé dans sa contre-action que Taylor tentait d’obtenir un investissement de 1,65 million de dollars de Brown pour son entreprise de gymnastique après avoir signé un contrat de 72 millions de dollars avec les Steelers de Pittsburgh. ESPN a également obtenu des documents indiquant que Brown a signé un accord de confidentialité avec Taylor avant un échange qui l’a envoyé aux Raiders d’Oakland. Brown a déclaré que les accusations portées contre le Taylor plus tôt cette année avaient affecté ses relations commerciales.

“En résumé, après avoir enduré une tentative commerciale ratée et également échoué à obtenir le statut de relation qu’elle souhaitait avec Brown, Taylor a commencé une campagne vicieuse de mensonges et de tromperie ciblant Brown à la fois personnellement et professionnellement”, a déclaré le dossier de Brown. «Les actes de Taylor ont pratiquement ruiné la carrière de Brown, lui faisant perdre un certain nombre de contrats commerciaux substantiels et lucratifs, et impactant la personnalité publique de manière à causer à Brown et à sa famille un préjudice personnel et financier important.