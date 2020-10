Lire le contenu vidéo



Exclusif @leofrost / Instagram

Antonio BrownIl fait savoir à tout le monde qu’il a toujours un “Whole Lotta Money” … parce qu’il vient de couper un pendentif et une chaîne glacés INSANE pour célébrer son label.

Le récepteur large superstar de 32 ans a commencé sa carrière musicale – et label CAB – après les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’ont coupé en septembre dernier en raison de multiples incidents hors du terrain.

AB a publié des chansons, des mixtapes et des vidéoclips … mais voulait aller plus loin, alors il a contacté le joaillier de célébrités Leo Frost et a commandé le bling.

On nous dit que le pendentif CAB Records est orné d’or 18 carats et rempli de 32 carats de diamants VVS.

La chaîne du combiné à maillons cubains est également en or jaune 18 carats … et contient 65 carats de diamants VS1.

Dans l’ensemble, la pièce a un énorme 97 carats de diamants.

On ne sait pas combien AB est tombé sur la chaîne et le pendentif … mais le travail de Frost n’est pas bon marché – pas plus que de nombreux diamants.

Le bijoutier a accroché certaines des plus grandes stars de la NFL dans le passé … avec des ballers comme Saquon Barkley et Joe Burrow va voir Frost.

Malgré la musique, AB – qui est actuellement au milieu d’un Suspension de 8 matchs – s’entraîne toujours pour un retour dans la NFL.