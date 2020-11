Tom Brady et Antonio Brown sont à nouveau colocataires. Les deux hommes partageaient auparavant une maison avant la seule apparition du receveur large dans un maillot des New England Patriots. Maintenant, ils le font à nouveau, seulement cette fois à Tampa après que Brown a rejoint l’équipe pour un contrat d’un an.

Selon Jay Glazer de FOX Sports, Brown a rejoint Brady chez Derek Jeter en Floride après avoir signé son contrat avec l’équipe. Glazer n’a pas d’informations sur la durée de vie des deux joueurs de football. Le quart-arrière vétéran a évité de répondre à une question cette semaine pour savoir s’il travaillait avec Brown en prévision de leur premier match ensemble. Les Buccaneers affronteront les Saints dimanche soir, mettant le retour de Brown aux heures de grande écoute.

Ce n’est pas la première fois que Brady propose un logement à sa nouvelle cible. Il l’a fait lorsque les Patriots ont signé Brown en 2019 afin de développer la chimie et de soutenir le joueur vétéran. Les deux plus tard ont posté des photos ensemble qui les montraient sourire ensemble chez Brady, suscitant l’enthousiasme des fans des Patriots et des réactions très négatives parmi les fans des Raiders.

“Antonio, en le rencontrant aujourd’hui, j’ai vraiment aimé être avec lui”, a déclaré Brady lors de son entretien hebdomadaire avec Westwood One après que Brown ait rejoint les Patriots, comme le rapporte ESPN. «C’est un footballeur très intelligent, il sait jouer le jeu. Il a été extrêmement productif.

“La seule chose que je sais ce que nous pouvons faire est d’aller là-bas et d’y travailler, de nous rencontrer et de communiquer, de nous mettre sur le terrain d’entraînement et de passer par les choses”, a poursuivi Brady. “Je n’accepte aucun battage médiatique ou potentiel. Je suis dans le travail. Il aime le travail et toute notre attaque consiste à faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe. Je suis vraiment excité de pouvoir m’entraîner mercredi.”

Les deux hommes n’ont passé qu’une semaine ensemble, se connectant pour un touché, mais Brady a apparemment apprécié son temps avec Brown. Il a continué à montrer son soutien à Brown pendant plus d’un an, et il a joué un rôle dans le récepteur rejoignant les Buccaneers. Maintenant, il laisse Brown s’écraser chez lui, qu’il loue à Derek Jeter.

Cette relation se traduira-t-elle par un succès sur le terrain de football? Il n’y a pas encore de réponse définitive. Les Buccaneers ont un corps de réception très talentueux. cela inclut les Pro Bowlers Mike Evans et Chris Godwin, ainsi que Scotty Miller. Maintenant, Brown jouera probablement un rôle de premier plan.