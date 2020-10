Vendredi soir, la nouvelle a fait surface que les Buccaneers de Tampa Bay signaient le receveur Antonio Brown pour un contrat d’un an. L’ancienne star des Steelers de Pittsburgh rejoindra Tom Brady en Floride après un été controversé avec l’équipe anciennement connue sous le nom d’Oakland Raiders, ainsi qu’un match avec les New England Patriots. Bien sûr, Brown purge actuellement une suspension de huit matchs pour violation de la politique de conduite personnelle de la ligue, et il ne sera pas éligible avant le match de la semaine 9 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Lorsque les fans de la NFL ont entendu que Brown revenait dans la NFL, ils ont réagi de plusieurs manières. Certains ont prédit qu’il “tout gâcherait” et ne passerait qu’un bref moment avec l’équipe avant d’être libéré. D’autres, cependant, ont déclaré que Brown était la dernière pièce du puzzle du Super Bowl. Il y avait un troisième groupe qui n’a pas commenté les chances de Brown de rester avec les Buccaneers. Ils ont décidé de parler de ses «retraites» précédentes de la NFL.

Je serai 100% réel si Antonio Brown signe avec les bucs Ils vont être ma nouvelle équipe préférée de Floride lol ima épuisé – Skeet (@SkunkPocket) 24 octobre 2020

Je n’aurais jamais pensé que Bucs signerait Antonio Brown. Il vaut mieux ne pas gâcher cette opportunité. – Mj (@ Mj78420099) 24 octobre 2020

Brown a de nombreux fans qui le soutiennent, quelle que soit l’équipe qu’il rejoint. Ils ont acheté les Steelers de Pittsburgh pendant son temps avec l’équipe AFC Nord, puis ils ont doublé quand il a brièvement rejoint les Raiders d’Oakland et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Maintenant, ces fans achèteront le maillot des Buccaneers de Brown.

prevnext

Je lui donne 3 semaines au maximum avant sa sortie. Rupture: Bucs et WR Antonio Brown conviennent d’un contrat d’un an – Tim (@ tiverson24) 24 octobre 2020

Antonio brun aux seaux ?? Lmao bonne chance à Tampa Bay pour ce spectacle de merde. – Stephen_W (@ CaroneBrigade89) 24 octobre 2020

Il y a eu plusieurs doutes sur les médias sociaux à la suite de l’arrivée de Brown chez les Buccaneers. Ces utilisateurs de Twitter ont immédiatement commencé à faire des prédictions sur le mandat du receveur en Floride. Certains ont dit qu’il serait parti d’ici une semaine tandis que d’autres lui ont donné près d’un mois. Les commentaires ont continué alors que les gens essayaient de comprendre exactement ce qui entraînerait la fin du temps de Brown avec l’équipe.

prevnext

Je ne m’attends pas à ce qu’Antonio Brown ait un impact énorme tôt, même si nous le verrons travailler dans un rôle plus important au fur et à mesure que la saison avance, une belle signature des Bucs et peut s’avérer mortel en séries éliminatoires! – Joshua Gonzalez (@JoshuaGonzalezV) 24 octobre 2020

Aucune équipe du NFC n’arrête Tom Brady, Ronald Jones / Leonard Fournette, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown et Rob Gronkowski. Si cette défense peut continuer à jouer comme elle l’a été, les @Buccaneers seront très certainement au Super Bowl. #SuperBowl #Brady #GOAT – Vitacco3 (@vitaccoIII) 24 octobre 2020

Super Bowl LV ou buste? Les utilisateurs de Twitter ont exprimé un optimisme considérable à propos des Buccaneers à la suite de la nouvelle que Brown rejoindra l’équipe. Ils ont dit qu’il n’y avait pas moyen d’arrêter cette infraction étant donné le nombre de meneurs de jeu entourant Brady. Beaucoup ont exprimé l’opinion qu’il n’y a pas une seule défense dans la NFL qui puisse ralentir cette équipe.

prevnext

Félicitations au #JackAss de l’année! Façon de vendre votre âme @BruceArians – vous aviez des normes – mais je suppose que @TomBrady vous a convaincu #Gagnez à tout prix – @ AB84 J’espère que vous et les @Buccaneers #SUCKhttps: //t.co/JbRvPd0DLw – Sports X Radio (@sportsxradio) 24 octobre 2020

Oh, pour avoir l’enregistrement de la conversation où Tom Brady a demandé qu’Antonio Brown soit ajouté à la liste des Bucs. – Steve Fox (@stevejfox) 24 octobre 2020

Qui est en charge des Buccaneers? Certaines personnes disent que Brady est le directeur général de facto étant donné qu’il a poussé Brown à rejoindre l’équipe. L’entraîneur-chef Bruce Arians avait précédemment déclaré que l’équipe n’était pas intéressée par le receveur car il ne correspondait pas aux vestiaires. Cependant, les Buccaneers ont toujours signé Brown et ont suscité des commentaires des utilisateurs de Twitter.

prevnext

Antonio Brown après avoir lu sur Twitter, il fait détruire un autre vestiaire:

pic.twitter.com/1kGOSyxTEy – Raider Cody (@RaiderCody) 23 octobre 2020

Antonio Brown s’apprête à jouer son match annuel avec Tom Brady pic.twitter.com/gtRfImVQk6 – Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) 23 octobre 2020

Combien de temps Brown durera-t-il avec les Buccaneers? Il y avait plusieurs théories différentes sur les médias sociaux. Certains ont exprimé l’opinion que le receveur aiderait l’équipe à atteindre le Super Bowl LV tandis que d’autres pensaient que son mandat prendrait fin beaucoup plus tôt. Ces utilisateurs de Twitter ont déclaré que Brown ne durerait qu’un seul match avant d’être coupé.

prevnext

Je suis à peu près sûr que les Ariens ont dit à TB12: «Regarde … on va te signer, garçon. Mais il vaut mieux ne pas être sans BS. En attendant, voici AB … pic.twitter.com/faICcJOpBh – DjQ1🎛🔊 (@DjQueOne) 24 octobre 2020

pic.twitter.com/8hsrv3RNRY – Daniel (@ daniel42231031) 23 octobre 2020

Avec Brown rejoignant les Buccaneers, il y avait d’innombrables commentaires sur la façon dont il «détruirait l’équipe» de l’intérieur, ainsi que sur la façon dont les Ariens avaient précédemment déclaré qu’il ne correspondait pas aux vestiaires. Brown a publié une déclaration exprimant son désir d’être un bon coéquipier, mais les utilisateurs de Twitter ne l’ont pas nécessairement cru. Ils ont utilisé son dernier arrêt à Las Vegas comme une raison de leur doute.

prevnext

pic.twitter.com/Tsg9RacXZ6 – Silent Brave 🇺🇸 ⚾️ (@silentbravesfan) 24 octobre 2020

J’espère qu’ils ont un psychologue d’équipe fort là-bas. C’est beaucoup de fou et d’ego pour un vestiaire. pic.twitter.com/xxNirs3DCy – TheShawbean (Elle / Elle) # LuciferSeason5 (@TShawbean) 24 octobre 2020

Avec la nouvelle que Brown rejoignait les Buccaneers, il y avait plusieurs prédictions différentes quant à savoir s’il «détruirait le vestiaire». Certaines personnes, cependant, voulaient se concentrer sur les tweets précédents. Brown est quelqu’un qui a déjà proclamé qu’il se retirait de la NFL à plusieurs reprises, mais les fans ne l’ont jamais cru. Une fois qu’il a rejoint les Buccaneers, ils ont voulu ramener ces tweets pour que tout le monde puisse les voir.

prev