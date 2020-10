Antonio Brown est de retour dans la NFL. Selon Adam Schefter d’ESPN, Brown a accepté un contrat d’un an avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il retrouvera Tom Brady car tous deux étaient membres des New England Patriots l’année dernière. Brown n’a joué qu’un seul match pour les Patriots en 2019, car il a été coupé par l’équipe en raison d’allégations d’agression sexuelle et d’inconduite sexuelle.

En juillet, la NFL a suspendu Brown pendant huit matchs pour violation de la politique de conduite personnelle de la ligue. Il est éligible pour jouer après la semaine 8, ce qui signifie que ses débuts pourraient être contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 9. Lorsque Brown a appris la nouvelle de sa suspension, il a envoyé un message à ses amis et fans de la famille.

“J’attends avec impatience de nouveaux départs”, a écrit Brown, qui n’a pas l’intention de faire appel de la suspension. «Je veux être la meilleure version de moi-même sur et en dehors du terrain, et je ferai de mon mieux pour être un excellent coéquipier. J’apprécie que la NFL me donne l’opportunité de continuer à travailler sur moi-même et à m’améliorer. Je suis reconnaissant et reconnaissant pour cette opportunité de jouer à un jeu que j’aime vraiment et j’ai hâte de rejoindre bientôt une nouvelle équipe. “

Il a été rapporté que les Seahawks de Seattle étaient intéressés à signer Brown et Russell Wilson faisait pression pour que l’équipe le signe. D’autres équipes auraient également ciblé Brown alors que la deuxième moitié de la saison commence et que les équipes s’efforcent d’atteindre les séries éliminatoires. L’entraîneur des Buccaneers, Bruce Arians, a parlé de la possibilité de signer Brown en mars et a déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés.

“Ouais, ça n’arrivera pas”, a déclaré Arians. “Il n’y a pas de place. Et probablement pas assez d’argent. Mais ça n’arrivera pas – ça ne va pas ici.” Il est probable que Brady ait fait le grand effort pour que Brown ait pu se connecter avec lui l’année dernière. Dans le seul match que Brown a joué pour les Patriots, il a capté quatre passes pour 56 verges et un touché.

Brown s’est fait un nom en tant que membre des Steelers de Pittsburgh de 2010 à 2018. Au cours de cette période, l’ancien du centre du Michigan a été sélectionné pour jouer sept fois dans le Pro Bowl et nommé quatre fois dans la première équipe All-Pro. Brown a été échangé aux Oakland Raiders pendant l’intersaison de l’année dernière, mais a été écarté par l’équipe avant le début de la saison en raison d’une mauvaise conduite. Il a signé avec les Patriots en début de saison.