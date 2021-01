Antonio Sabato Sr., l’acteur italo-américain qui a joué dans le Grand Prix épique des courses d’étoiles de 1966, est décédé plus tôt cette semaine des complications du coronavirus. Sabato avait 77 ans. Son fils, acteur et mannequin Antonio Sabato Jr. a confirmé la mort de son père dans un message Twitter le 6 janvier, à côté d’une vieille photo de famille. “Toujours et pour toujours”, a écrit Sabato Jr., qui s’est présenté au Congrès en 2018.

Sabato a été hospitalisé le 4 janvier, a révélé son fils sur Twitter. “Mon papa / papa est en soins intensifs avec covid en Californie. Seigneur, garde-le entouré d’anges et de l’amour et de la force de Dieu pur à l’intérieur”, a écrit Sabato Jr.. Le lendemain, il a déclaré que son père “ne faisait pas le bien” et que sa famille n’avait pas été autorisée à le voir en raison des consignes de sécurité relatives aux coronavirus à l’hôpital. «Cher Seigneur, tu es le Dieu de l’impossible! Il n’y a rien que tu ne puisses faire. Je viens à toi maintenant, désespéré d’un miracle de guérison pour mon papa», a écrit Sabato Jr. le 5 janvier.

Sabato est né à Montelepre, en Italie en 1943 et a fait ses débuts au cinéma en 1966 lorsqu’il a joué dans le Grand Prix de John Frankenheimer en tant que pilote italien Nico Barlini. Il a ensuite joué dans des dizaines de films italiens et américains, y compris les westerns spaghetti One Dollar Too Many et Due volte Giuda. Dans les années 1980, Sabato et sa famille ont déménagé aux États-Unis. En 1997, il a joué dans High Voltage avec son fils. Sa dernière apparition était sept épisodes de The Bold et The Beautiful en 2006. Il laisse dans le deuil son fils et sa fille, Simonne Sabato, rapporte Variety.

Le comté de Los Angeles est au milieu d’une vague mortelle de cas et de décès de coronavirus après Noël, tout comme les experts le craignaient. Vendredi, les autorités du comté ont signalé 17 827 nouveaux cas, le lendemain de l’enregistrement de 18 764 cas. C’était beaucoup plus élevé que la moyenne de 14 000 cas enregistrée chaque jour la semaine dernière, rapporte le Los Angeles Times. Environ 1 test de coronavirus sur 5 revient positif chaque jour. En novembre, 1 test sur 25 était positif.

“C’est très clairement la dernière vague des vacances d’hiver et du Nouvel An – aucun doute à ce sujet”, a déclaré au Times le directeur scientifique du département de la santé publique du comté de LA, le Dr Paul Simon. «Cela avait progressivement commencé plus tôt dans la semaine, mais [definitely] ici dans le dernier jour ou deux. Il a déclaré que la tendance se poursuivra probablement la semaine prochaine, notant que les hôpitaux sont déjà «sous tension, extrêmement surchargés».

Début décembre, une trentaine de résidents du comté de Los Angeles mouraient chaque jour, mais ce nombre atteint en moyenne 190 personnes qui meurent chaque jour. Rien que vendredi, 318 décès ont été signalés dans le comté de Los Angeles, dépassant le record de 291 décès signalés le 31 décembre. Dans tout l’État de Californie, il y a eu 676 décès.