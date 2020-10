HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMANT | Antony Starr et Karl Urban

LE SPECTACLE | Les garçons

L’ÉPISODE | «Ce que je sais» (vendredi 9 octobre)

LES PERFORMANCES | Les ennemis jurés Homelander et Butcher se sont retrouvés face à la même tragédie profonde lors de la finale de la saison 2 des garçons: la perte d’un être cher. Pour Butcher, la dévastation est survenue lorsque son âme sœur Becca est décédée (accidentellement) aux mains de son fils de super-héros junior Ryan. L’expression d’Urban passa rapidement du choc au chagrin inimaginable à la vue d’une Becca en sang. «Quelqu’un nous aide!» Butcher cria, Urban imprégnant son anti-héros bourru d’une crudité et d’une impuissance inhabituelles.

Mais personne n’est venu à la rescousse, laissant un boucher démuni pour réconforter sa femme dans ses derniers instants. Dans cet échange intime, Urban laissa transparaître l’humanité de Butcher, mais elle fut bientôt remplacée par une haine pure. Les yeux d’Urban ont pratiquement transpercé l’écran alors que Butcher attrapait un pied de biche et visait la personne responsable de la disparition de Becca: le petit Ryan.

À ce moment, un Homelander ensanglanté s’est présenté et a découvert sa petite amie mutilée, Stormfront, allongée sur le sol. Le chagrin a dépassé le supe alors que le regard de Starr se remplissait de larmes dans un rare moment de vulnérabilité pour le chef des Sept. Lorsque Ryan a ensuite choisi Butcher plutôt que son père biologique Homelander, Starr a explosé dans une démonstration complexe de rires incrédules et de larmes hystériques. Le garde du supe a continué à craquer après que la reine Maeve ait utilisé la vidéo de l’avion pour le faire chanter afin qu’il laisse Butcher et Ryan partir. Face à la perspective de perdre son public adoré, la confiance de Homelander a cédé la place à sa seule faiblesse: son besoin paralysant d’être aimé. Avec le son de ses fans qui chantaient dans ses oreilles, Homelander n’avait pas d’autre choix que de laisser son ennemi partir avec son fils. La réalisation sembla le frapper comme une épiphanie laide alors que le visage tremblant de Starr se tordit de tristesse et de honte, comme pour transmettre que Homelander ne pouvait pas supporter tous les sentiments très humains et étrangers qui le submergeaient.

Ayant perdu le dessus sur Maeve et Vought, Homelander a trouvé un moyen de libérer sa frustration, et Starr a trouvé un autre moyen de nous étourdir. L’acteur a apporté un nouveau niveau d’abandon désordonné à son personnage alors que Homelander se faisait plaisir au sommet de la Vought Tower et s’exclamait à plusieurs reprises: «Je peux faire tout ce que je veux! Et grâce aux performances impressionnantes de Starr et Urban en tant que deux hommes très différents mais tout aussi brisés, nous avons hâte de voir ce que Homelander et Butcher font pour un rappel dans la saison 3.

MENTION HONORABLE | Les émissions d’horreur effrayantes pour enfants dépendent très fortement de la capacité des enfants acteurs à nous attirer. La hantise de Bly Manor de Netflix a frappé l’or surnaturel en jetant respectivement Amelie Bea Smith et Benjamin Evan Ainsworth en tant qu’orphelins en deuil Flora et Miles Wingrave. À partir du moment où nous rencontrons les frères et sœurs Wingrave, grâce aux performances en constante évolution de Smith et Ainsworth, nous ne savons jamais exactement ce qui se passe derrière ces petits visages chérubins. Les enfants conduisent-ils un mal plus grand à peine à se manifester? Sont-ils des cerveaux précocement psychotiques ravis à la perspective de la viande fraîche? Sont-ils juste des enfants profondément tristes qui ne veulent rien de plus que d’être réunis avec les parents qui leur manquent? Ainsworth et Smith vendent toutes ces possibilités, souvent simultanément, ce qui en fait les minuscules MVP extrêmement talentueux de la saison d’anthologie.

MENTION HONORABLE | Souvent, les performances que nous distinguons sont grandes: des explosions et des effondrements, non? Mais ce que Cassady McClincy a fait dans The Walking Dead de dimanche (lire le récapitulatif) était exactement le contraire. Il était petit, tourné vers l’intérieur et essayait de se libérer. Alors que Lydia luttait contre des années d’abus de sa mère pour atteindre Carol et Negan, son portier soulignait subtilement l’importance de ses efforts. Lydia avait besoin de sa nouvelle plus proche et la plus chère pour croire qu’ils pourraient changer pour fortifier sa conviction qu’elle le pouvait elle-même, McClincy a clairement expliqué en parlant aussi résolument que doucement. Quand à la fin l’adolescente a empêché le suicide de Carol et a jeté son masque Whisperers, l’actrice a rendu le moment si magnifiquement que nous avons eu l’impression que non seulement son personnage avait été transformé, donc, au moins un peu adolescente, nous l’étions.

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-nous en commentaires!