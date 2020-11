Anuel AA se retire-t-il de la musique après avoir rompu avec Karol G? | .

Le nom du chanteur portoricain Emmanuel Gazmey Santiago internationalement connu sous le nom Anuel AA Il est devenu synonyme de succès, de dévouement et l’une des plus grandes célébrités de la musique du genre reggaeton et latin trap, mais il semble qu’il cessera bientôt de l’être car il semble qu’il ait annoncé qu’il se retirait de la musique.

Depuis quelques semaines, il a été confirmé que sa relation avec son compatriote Karol G avait pris fin, plusieurs internautes, en plus d’être attristés par la nouvelle, ont commencé à tirer certaines conclusions, malgré toutes les “preuves qui avaient été trouvées”, le chanteur a nié ces rumeurs.

Ceci parce qu’il a été déclaré que pendant longtemps Anuel AA Elle dépendait beaucoup de Karol G, cependant il faut noter qu’elle a réussi à faire de grands succès sans qu’elle soit impliquée, donc toutes ces rumeurs ont été défaites.

Le chanteur de 28 ans a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où il a interprété une chanson, dans laquelle ils disent qu’elle n’apparaîtra dans aucun album car c’est une chanson du rappeur américain Eminem, alors il a décidé de la partager uniquement via IGTV.

La chanson Ce qu’ils disent a été basé sur pour faire cette version en espagnol est “Stan” par Eminem feat Dido ón version sortie en 1999, bien qu’il y ait aussi le rythme de la chanson “Thank you” de Dido avec qui Eminem a travaillé, cette mélodie à à son tour, il est sorti un an avant sa collaboration avec le rappeur américain.

Dans la version de Anuel AA Il dédie la chanson à son jeune fils, avec elle, il annonce sa retraite de la musique, car selon les paroles de la mélodie, il a beaucoup négligé son fils, qui prétend même penser plus à ses disciples qu’à lui.

Dans la chanson, vous pouvez voir qu’il raconte que malgré sa célébrité et d’autres, il finit toujours par traverser des moments dépressifs, dans lesquels son fils est indirectement impliqué, beaucoup le préoccupent avec la supposée rupture avec Karol G Interprète de “Tusa”, on pense que c’était le cas car depuis quelques jours, le Portoricain partage quelques indices sur sa situation émotionnelle actuelle.

Apparemment après avoir quitté le pénitencier, le chanteur aura enfin le temps de partager avec son fils, on dit qu’il pourrait commencer à vivre avec lui, dans une partie du single il déclare que c’est son propre fils qui souhaite qu’il ne chante plus et juste être avec lui.

En raison de cette déclaration dans les paroles de sa chanson, on pense qu’il pourrait annoncer son retraite musicale, même s’il se peut aussi qu’il se prépare à une longue pause afin de reprendre sa carrière dans le futur, dans laquelle nous sommes sûrs qu’il a plutôt bien fait tout au long de ces dix années de carrière.

Il y a une phrase qui a fait prendre conscience à tous ses followers de sa carrière “Dans ces Grammys je me retire”, on pense donc aussi que sa dernière présentation pourrait être lors de cette cérémonie de remise de prix.

Son style libre a tellement surpris les internautes qu’ils ont immédiatement commencé à le rendre populaire et à faire de nouveau son nom sur Twitter.

Une partie de moi a été brisée en écoutant ce petit morceau d’Anuel », a écrit @ soniaoreo1.

Plusieurs internautes sont attristés par la nouvelle et implorent le Portoricain de bien réfléchir à ce qu’il fait, car il sera extrêmement douloureux de ne pas trouver un autre artiste de sa stature, des cœurs rouges et des mèmes extrêmement tristes défilent sur Twitter après l’avoir découvert. de sa résolution.

