La partie belge a marqué le seul but du match à mi-chemin de la première mi-temps lorsqu’une erreur de Ben Davies a permis à Lior Refaelov de tonner à la maison, et était bien digne de sa victoire, qui aurait pu être plus belle, et ils restent invaincus à domicile en 14 mois, prenant rapidement la tête du groupe J.

Mourinho avait apporté neuf changements à l’équipe qui avait gagné à Burnley lundi soir, Gareth Bale ayant remporté le deuxième départ de son retour des Spurs. Le Gallois et ses coéquipiers ont eu beaucoup de balle dans le dernier tiers, mais ont essayé d’être trop compliqués avec leur dernière passe.

Cela les a limités à des demi-chances alors que Bale a tiré un effort ambitieux bien large, l’effort de curling de Giovani Lo Celso a été facilement sauvé par Jean Butez, puis Steven Bergwijn a également ruiné un effort sur le gardien.

Les choses ont lentement commencé à s’arrêter dans un sens offensif alors qu’Anvers entrait dans le match et prenait une avance à la 29e minute. Ben Davies était en faute car il a été pris en possession par Dieumerci Mbokani et il s’est enfui, poussant Refaelov à tirer à la maison de manière clinique. Mourinho en avait assez vu à la mi-temps alors qu’il enlevait quatre joueurs, dont Dele Alli, qui doit se sentir frustré par sa situation difficile.

Si les Portugais le faisaient pour effet, alors ils n’avaient pas celui souhaité car Anvers aurait dû prolonger leur avance. L’effroyable backpass de Harry Winks a joué Refaelov et seul un bloc de sauvetage de Davinson Sanchez a empêché l’Israélien de doubler son total.

Ils ont eu un autre relâchement cinq minutes plus tard alors que Mbokani flambait inexplicablement à deux mètres après que le centre de Koji Miyoshi l’ait posé sur une plaque pour lui. Mourinho s’est ensuite tourné vers Harry Kane juste avant l’heure, remplaçant Bale, et la dynamique du jeu a changé.

Son coéquipier remplaçant Son Heung-Min avait un tir bloqué par Abdoulaye Seck alors que les Spurs commençaient à presser alors qu’Erik Lamela ne pouvait pas obtenir au bout d’un centre dangereux. Mais c’est Anvers qui a continué à avoir les meilleures chances en ouvrant les Spurs à la pause. Simen Juklerod a eu une occasion en or alors qu’il courait sans encombre au but, mais il a flambé et Birger Verstraete a vu un effort bloqué.

Les Spurs n’ont jamais menacé d’égalisation, malgré un retard territorial, et continuent un record décalé de n’avoir jamais gagné en Belgique.

