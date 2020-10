Tottenham a subi une défaite surprise 1-0 en Belgique alors qu’Anvers a choqué les Spurs de Jose Mourinho.

Le résultat a été une deuxième victoire pour Anvers et les place en tête du groupe J, avec trois points d’avance sur les Spurs et l’Autrichien LASK.

Anvers a dominé la première mi-temps et a pris les devants juste avant la demi-heure après un échec défensif de Ben Davies a permis à Dieumerci Mbokani de voler le ballon et de préparer l’international israélien pour une finition solide.

Quatre remplacements en début de seconde période reflétaient l’irritation du manager des Spurs Jose Mourinho, mais Anvers continuait à paraître plus dangereux malgré les changements.

Suivez toutes les réactions sur notre blog LIVE…

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604003716

Hugo Lloris frustré

Le capitaine de Tottenham sait que ce soir n’était pas assez bien …

1604003199

Jose Mourinho réagit

Voici ce que le patron des Spurs avait à dire …

1604001842

Réaction de Jose Mourinho

Il est sûr de dire que le patron des Spurs ne sera pas plus heureux après le résultat – et nous vous tiendrons au courant de ce qu’il a à dire …

1604000859

TEMPS PLEIN | Anvers 1-0 Tottenham |

Une victoire célèbre pour les Belges!

1604000510

89 minutes: Harry Winks n’est pas le premier homme que vous cherchiez pour un moment de magie ici, mais il se lance dans une course fulgurante, seulement pour exploser au-dessus du bar.

1604000244

85 minutes: On dirait que certains feux d’artifice ont commencé hors du sol – ils ne sont pas encore là, les gars!

1603999999

81 minutes: Dans les dix dernières minutes. Les hôtes sont au bord d’une victoire célèbre et ils ne s’accrochent pas exactement à…

1603999509

72 minutes: Ça devrait être fini!

Une autre chance glorieuse va et vient pour Anvers, cette fois alors que Juklerød court à mi-chemin mais flambe haut et large avec juste le «gardien à battre.

1603999064

Dan Kilpatrick pour Standard Sport

Harry Kane est le cinquième et dernier sous-marin de Tottenham, et il y a quelques scintillements de vie du côté de la maison. Son, Kane et Lamela semblent beaucoup plus cohérents en tant que trois avant et il reste encore 30 minutes dans le match.

1603998942

63 minutes: Juste besoin d’une touche!

Serge Aurier fouette un superbe centre de la droite mais Lamela est un peu pris sur ses talons et n’arrive pas à y mettre la tête.