Elle s’est imposée comme une actrice très talentueuse et très demandée. Un être nomade, caméléon, avec l’avenir d’une diva.

Les données biographiques d’Anya indiquent qu’elle est née aux États-Unis mais a vécu jusqu’à six ans en Argentine. Pays qu’elle aime et où elle a commencé à «jouer» dès son plus jeune âge.

Issu d’une famille anglo-argentine de mère anglaise, photographe

Et père argentin, ancien banquier.

À 17 ans, elle a abandonné l’école pour devenir actrice, sans savoir comment elle allait y arriver.

En promenant son chien à Londres, elle a été signée par une agence de mannequins. Avec une beauté caméléon, la grâce d’une danseuse de ballet, cette actrice est devenue la «it girl» interprétative du moment.

On ne connaissait pas son existence avant «The Witch», où elle jouait une adolescente du XVIIe siècle.

Avec Luke Scott faisant ses débuts en tant que réalisateur avec son film Morgan, Anya a repris le rôle-titre d’un film.

Barry, le film sur la vie de Barack Obama, Anya Taylor-Joy a joué le rôle de Charlotte Baughman, dans le rôle du premier amour de Barack.

En 2016, il a participé à «Split» du directeur de Sexto Sentido. Elle incarne une adolescente solitaire qui, après avoir assisté à une fête, est kidnappée par un fou souffrant de troubles de la personnalité multiple, plusieurs d’entre eux étant déterminés à la sacrifier pour libérer une bête.

Anya Taylor-Joy a commencé son partage d’écran en 2017 avec Olivia Cooke sur Thoroughbreds.

Peu de temps après, elle décroche le rôle d’Allie dans l’audition du film espagnol Marrowbone, réalisé par Sergio G. Sánchez.

L’actrice, égérie de Shyamalan, en 2018, nous l’avons vue se démarquer dans ‘Glass’.

En 2019, elle a joué Irene Curie dans le film Radioactive, la vie de Marie Curie portée au cinéma.

Anya fait également partie d’une adaptation du classique de Jane Austen Emma, ​​une comédie scandaleuse. Elle joue un anti-héros absolument moderne.

Après plusieurs retards, à partir de sa date de sortie initiale en 2018, The New Mutants a finalement été publié. Si quelque chose peut être sauvé d’un désastre, c’était sa performance en tant que Magik imposante et burlesque.

2020 a été une année marquée dans l’histoire par la pandémie mondiale que nous devons tous traverser. Cependant, nous n’allions pas nous échapper si facilement de voir Anya au cinéma. Taylor-Joy avait un atout dans sa manche: The Queen’s Gambit.

Le spin-off de Mad Max, dans lequel Anya Taylor-Joy jouera le rôle de Furiosa, a été récemment confirmé par Warner Bros. Ce deuxième film racontera une histoire des origines où l’on verra les débuts du célèbre personnage joué par Charlize Theron.

En quelques années à peine, elle a participé à plus de 20 productions cinématographiques et il est prévu que ce nouveau rôle la mènera à la célébrité!

Elle assure qu’elle vit ce moment sans réfléchir, car cela lui donnerait une crise cardiaque si elle s’arrêtait pour méditer sur les implications de l’être.

