En l’espace de sept mois cette année seulement, Anya Taylor-Joy a incarné une adolescente britannique curieuse dans Emma, ​​un mutant russe doté de pouvoirs de téléportation dans le dernier épisode de X-Men, et un orphelin américain devenu un phénomène d’échecs dans The Queen’s Gambit, une série qui peut être vue sur Netflix.

Et sa carrière ne fait que commencer. L’actrice de 24 ans est dans le nord de l’Irlande pour le tournage de The Northman avec Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Willem Dafoe et Ethan Hawke. Warner Bros. a récemment annoncé qu’il jouerait à Furiosa dans le préquel très attendu de Mad Max: Fury Road (Mad Max: Fury Road). Et il a un autre film qui sort en avril: Last Night in Soho, le thriller psychologique d’Edgar Wright.

La plate-forme Netflix a rapporté que Lady’s Gambit était l’une des séries internationales les plus réussies à ce jour. Emma a été saluée par la critique et a été un succès au box-office, tout comme le film d’horreur 2015 de Robert Eggers, The Witch, qui a été le premier rôle de Taylor-Joy et lui a valu le prix. Film indépendant Gotham dans la catégorie Meilleure nouvelle actrice. Elle a également été félicitée pour son travail sur Split de M. Night Shyamalan, la comédie noire / thriller Thoroughbreds (Thoroughbred) et Peaky Blinders sur BBC One.

Un ami m’a dit un jour «vous ne parleriez jamais de vos amis comme vous parlez de vous-même», et c’était énorme », a déclaré Taylor-Joy.

C’est un voyage si difficile pour chaque individu de se lier d’amitié. Certaines personnes sont nées et en sont atteintes, et j’applaudis ces personnes. Je n’étais pas l’un d’eux.

Bien qu’il dise que sa carrière “peut être un peu intense”, il assure que “la route a été un beau processus”.

J’ai beaucoup d’énergie et je pense que cette course et les heures qu’elle prend me fatiguent suffisamment pour rester sain d’esprit, ce que j’apprécie », a-t-il déclaré.

Faire des films est difficile. Tout film réalisé est un miracle qui peut être vu par d’autres personnes. Le fait que vous y soyez même arrivé est un petit miracle, et travailler avec tant de personnes talentueuses et tant de personnes différentes pour y parvenir est étrangement rassurant. Cela me rend très heureux », a-t-il souligné.

Par: Excelsior