La nouvelle Coupe des Nations d’automne d’Ugby débutera à Dublin vendredi soir et Sport standard a réuni un panel d’experts pour prévisualiser le concours.

Notre quatuor est composé d’anciens joueurs de quatre des principaux prétendants: l’ancien flanker français Serge Betsen, l’international anglais David Flatman, le dos irlandais Shane Horgan et l’ancien demi de mêlée écossais Rory Lawson.

Que pensez-vous de ce nouveau tournoi?

SB: C’est tout simplement génial d’avoir un tournoi à une époque sans précédent. Le sport est si important pour la société et les gens comptent sur leurs équipes. Quoi qu’il arrive dans le tournoi, c’est une excellente nouvelle.

SH: Je meurs d’envie que ça commence! J’ai tellement manqué le sport de haut niveau cette année pendant cette longue période sans rugby. Nous sommes tous limités à bien des égards personnellement et dans notre mouvement quotidien et le sport a un impact tellement positif sur nos vies. J’ai apprécié que les Six Nations reviennent, et c’est comme un lever de rideau pour cela. Le rugby a besoin d’innovation, et cela semble être un bon format.

DF: Je suis un grand fan car le format est simple et agréable. Chaque match compte tout de suite, il y a des équipes que nous ne voyons pas autant et le dernier week-end devrait être amusant. Les Six Nations ont mis en appétit et j’ai hâte d’en avoir plus.

RL: La nature brisée des Six Nations se serait sentie un peu creuse si nous n’avions eu qu’un seul dos rond, donc c’est super d’en avoir plus. Il y a de l’argenterie à gagner et chaque équipe est à un stade intrigant de son développement.

Comment évaluez-vous votre propre nation actuellement?

DF: Les gens ont dit que la France était la meilleure équipe des Six Nations, mais c’est l’Angleterre qui a pu soulever un trophée, le mettre dans un placard et boire des bulles. Ils sont dans une position plus forte que quiconque. On se concentre toujours beaucoup sur l’Angleterre parce qu’elle a un entraîneur-chef très en vue, très vocal et charismatique. Ils sont dans une excellente position et je suis heureux de voir des jeunes comme Jack Willis et Ollie Lawrence se donner une chance cette semaine.

SB: Je suis optimiste. C’est le moment idéal pour être fan de la France. Il y a tellement de joueurs prometteurs. Antoine Dupont était à juste titre joueur des Six Nations. C’est le groupe le plus talentueux depuis longtemps, et il y a encore plus à venir d’eux parce que le système est solide. Dans quelques années, ils concourront pour être les meilleurs au monde.

RL: L’Écosse a fait beaucoup de progrès cette année, alimentée par la déception de la Coupe du monde. Gregor Townsend a changé la stratégie. Il en apprendra davantage sur la profondeur de son équipe, mais je suis convaincu que Duncan Weir passera au n ° 10, où il y a des problèmes de blessures, car le système est si solide.

L’Écosse devrait sans aucun doute chercher à remporter la compétition. Leur premier match à Florence est leur seul match à l’extérieur, et leur meilleure performance des Six Nations est venue contre la France à Murrayfield. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs et devraient également chercher à gagner leurs quatre prochains matchs.

SH: Je suis heureux que l’Irlande ait apporté des changements pour le match d’ouverture de ce soir contre le Pays de Galles, qui se remettent également un peu en question. J’ai hâte de voir si l’introduction de James Lowe verra un changement philosophique dans leur façon de jouer, avec plus de déchargement, et si Jamison Gibson-Park peut apporter un plus grand tempo au No9.

Quelle équipe ou quel joueur avez-vous hâte de regarder d’une autre nation?

RL: J’ai récemment passé du temps avec Vern Cotter et j’ai pu lui parler directement des défis auxquels les Fidji sont confrontées. C’est un homme fantastique à avoir à la barre pour un grand défi dans le cycle de quatre ans jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Il a tellement de talent à sa disposition, mais il sait que les Fidji doivent se mettre en forme pour qu’elles s’affrontent pendant 80 minutes, et il veut trouver une colonne vertébrale de kickers dans l’équipe, afin qu’ils puissent se trouver dans des positions fortes pour libérer les goûts de Nemani Nadolo. Tout le monde est tellement excité lorsque vous parlez de Fidji – ils ont cet éblouissement dont nous rêvons tous. Ce sera formidable de les regarder.

SH: Antoine Dupont est tout ce que je recherche chez un joueur de rugby et est le cœur battant de cette nouvelle équipe française. Il est peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment. Il coche toutes les cases – un tempo élevé, une pensée sophistiquée, est très physique, fait bien les bases, mais réagit également le plus rapidement lorsque le jeu devient imprévisible.

DF: Je suis très intéressé de voir comment le Pays de Galles réagit à la pression dont il est clairement soumis. Il y a un grand potentiel sous Wayne Pivac, dont j’ai vraiment admiré l’équipe des Scarlets. J’adorerais les voir donner à Louis Rees-Zammit un bon temps de jeu.

SB: Je suis dans un groupe WhatsApp avec un tas d’anciens joueurs de Wasps et nous parlons beaucoup de la génération actuelle, donc je suis vraiment enthousiasmé par Jack Willis, qui est un joueur incroyable – un incroyable porteur de balle, jackaler et plaqueur . Nous sommes fiers de la façon dont les Wasps font maintenant, les joueurs individuels et j’espère que lui, Jacob Umaga et Dan Robson auront une chance avec l’Angleterre.

Qui participera à la finale et qui remportera le tout?

SB: L’Angleterre et la France, qui le gagneront. Facile.

SH: Ouais, l’Angleterre et la France sont favorites, mais qui restera debout sera important aussi. Je pense que l’Angleterre en aurait un peu trop pour la France.

DF: J’essaie de ne pas dire Angleterre-France, parce que ce n’est pas original. Je suis intrigué par la France – leur résurgence est-elle la vraie affaire? Je pense que oui, parce que la colonne vertébrale de cette équipe est si forte. Mais la discipline leur a encore coûté dans les Six Nations. Mohamed Haouas a couronné Jamie Ritchie et le titre a disparu. Le fait de ne pas envoyer de gars pour des gens qui traînent aide à gagner des titres! S’ils peuvent éviter l’indiscipline, ils commenceront à se déplacer.

RL: Le plus gros match des poules a lieu la deuxième semaine à Murrayfield. L’Ecosse contre la France décidera du Groupe B et organisera une finale avec l’Angleterre. Le groupe A a l’avantage à domicile le week-end de la finale, ce qui est essentiel.