CBS a publié des teasers pour les neuf émissions de retour qui ont maintenant des dates de première saison de novembre.

Cela inclut la comédie n ° 2 du réseau, Mom, qui entrera dans la saison 8 sans la co-principale originale Anna Faris. Au moment où il a été annoncé que Faris avait quitté la série pour poursuivre d’autres opportunités, il était clair que le rôle de Christy ne serait pas refondu. Son absence sera plutôt abordée dans un scénario de la saison 8.

Le synopsis de la première saison de maman fait-il allusion au sort de Christy? Continuez à lire et découvrez!

ALL RISE (Lundi 16 novembre)



Lola et Mark tentent de reconstruire leur amitié après que Mark ait vu Lola détenue lors d’une manifestation alors qu’il défendait une adolescente, au milieu d’une rencontre croissante avec la police. À travers une série de flashbacks, des détails émergent de la nuit de la manifestation ainsi que des effets durables qu’ils ont sur Lola, Mark, Emily, Luke et toutes les autres personnes impliquées. De plus, pour aider avec l’arriéré judiciaire dû aux fermetures causées par COVID-19, Lola engage Ness Johnson (Samantha Marie Ware de Glee), une commis juridique brillante et franc qui se heurte immédiatement à Sherri.

BOB HEARTS ABISHOLA (Lundi 16 novembre)

Bob demande l’aide de Tunde pour acheter une bague de fiançailles, mais ses projets de proposition à Abishola sont bouleversés par sa conviction qu’un mariage traditionnel est plus problématique qu’il n’en vaut la peine.

MOM (jeudi 5 novembre)

Dans «Sex Bucket and the Grammar Police», lorsque Bonnie invite les dames à une soirée pyjama, les jeux d’enfance révèlent des problèmes d’adultes.

NCIS (mardi 17 novembre)

Lors du lancement d’un arc qui se déroulera au milieu de la saison précédente (obtenir des détails), Gibbs et Fornell tentent de retrouver le chef d’un réseau de drogue qui a fourni des médicaments à la fille de Fornell. De plus, l’équipe traite le cas d’un cadavre disparu de la salle d’autopsie du NCIS.

NCIS: LOS ANGELES (dimanche 8 novembre)

Lorsqu’un bombardier russe disparaît alors qu’il survole le sol américain, Callen et Sam doivent le retrouver dans le désert et sécuriser ses armes et ses informations avant que les Russes à bord ne détruisent l’avion. De plus, Hetty donne à Nell une mission cryptique….

NCIS: NEW ORLEANS (dimanche 8 novembre)

Alors que la Nouvelle-Orléans est aux prises avec les effets du COVID-19, Pride envoie Tammy et Carter enquêter sur un décès suspect à bord d’un navire humanitaire au large, où ils apprennent que certains membres d’équipage sont infectés par la maladie mortelle. De plus, Wade est submergé par le volume élevé de la morgue à cause du COVID-19 (aperçu de lecture).

LE QUARTIER (Lundi 16 novembre)

Dans «Bienvenue dans le mouvement», les majordomes et les Johnson s’unissent lorsqu’un membre de leur communauté est victime d’une injustice raciale. (Obtenez un scoop.)

SWAT (mercredi 11 novembre; première de deux heures)

Hondo, son père Daniel Sr.et son adolescent accusé Darryl confrontent l’histoire de la tension raciale à Los Angeles entre les forces de l’ordre et la communauté noire, à travers des flashbacks dans la ville en 1992 à la suite du verdict de Rodney King (get casting scoop). En outre, l’équipe du SWAT poursuit le cartel de la drogue dispersé d’El Diablo qui se cache dans la ville et un groupe djihadiste fait exploser des bombes lors d’attaques coordonnées. Dans la deuxième heure, l’équipe SWAT agit en tant qu’unité de surveillance nationale pour la CIA afin de confirmer si un seigneur du crime international a refait surface à Los Angeles après avoir été hors réseau pendant des années. De plus, la mère de Tan est victime de discrimination raciale et Hondo rencontre son ex-petite amie Nichelle pour la première fois depuis leur rupture.

YOUNG SHELDON (jeudi 5 novembre)

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Sheldon est en panne lorsqu’il se rend compte qu’il n’est peut-être pas prêt pour l’université. Aussi, Dale essaie de faire amende honorable avec Meemaw.

Vous voulez profiter de l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un courriel à InsideLine@tvline.com et votre question peut être répondue via Matt’s Inside Line.