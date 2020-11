T

La saison régulière de la Premier League indienne a été extrêmement serrée, les huit équipes remportant au moins six de leurs 14 matchs, mais aucune ne remportant plus de neuf.

Mais nous avons dit au revoir à Kolkata Knight Riders, Kings XI Punjab, Chennai Super Kings et Rajasthan Royals, et il est maintenant temps pour la saison finale, à partir de jeudi lorsque les deux premiers du classement, les Indiens de Mumbai et les Capitals de Delhi, se rencontrent à Dubaï. .

Voici un guide de tout ce que vous devez savoir…

Comment fonctionnent les séries éliminatoires IPL?

Il reste quatre rencontres: Qualifier 1 (jeudi), Eliminator (vendredi, à Abu Dhabi), Qualifier 2 (dimanche, Abu Dhabi) et la finale (mardi, Dubaï).

Les deux meilleures équipes de la saison régulière, MI et DC, se rencontrent jeudi en Qualification 1. Le vainqueur accède directement à la finale de mardi.

Le perdant de ce match a une autre chance de se qualifier pour la finale, lors de la qualification 2 de dimanche.

Là, ils rencontreront le vainqueur de l’Eliminator de vendredi, entre les équipes classées troisième et quatrième de la saison régulière, Sunrisers Hyderabad et Royal Challengers Bangalore.

La finale se jouera mardi entre le vainqueur du Qualifier 1 et du Qualifier 2.

Quand ont lieu les matchs éliminatoires de l’IPL?

Tous les matchs commencent à 14 heures GMT et sont diffusés en direct sur Sky Sports Cricket.

Quelle est l’implication anglaise dans les séries éliminatoires IPL?

Assez limité, tout compte fait.

Avec les Rajasthan Royals et leurs quatre joueurs anglais finissant en bas, et les Kolkata Knight Riders, dirigés par Eoin Morgan, manquant de peu une place pour les barrages, seuls deux Anglais restent en lice: Jonny Bairstow (SH) et Moeen Ali (RCB). Mais il est peu probable que les deux hommes jouent.

Bairstow a été évincé de l’équipe des Sunrisers ces derniers matchs, tandis que Moeen n’a joué que deux fois toute la saison pour RCB.

Chaque équipe éliminatoire IPL en un mot

J’ai reposé quelques gros canons pour leur dernier match et ont été dûment battus par les Sunrisers. Mais ils semblent bien placés pour défendre leur titre et remporter l’IPL pour une cinquième fois record.

Ils sont une machine bien huilée, certains de leur plan de jeu et ont un bon mélange de vifs puissants et de spinners rusés.

Leurs polyvalents, Kieron Pollard et les frères Pandya, équilibrent le côté, tandis que leurs batteurs locaux, Suryakumar Yadav et Ishan Kishan, sont vraiment venus à la fête cette année.

Le retour rapide de Rohit Sharma d’une blessure aux ischio-jambiers est une aubaine.

Ont bien performé malgré quelques jeunes batteurs de renom, Prithvi Shaw et Rishabh Pant, en difficulté lors des derniers matchs.

Ils équilibrent le rythme élevé de Kagiso Rabada (qui est en tête du classement des guichets avec 25) et d’Anrich Nortje avec la rotation de Ravi Ashwin et de Axar Patel sous-estimé criminellement.

Les Capitals doivent cependant défier l’histoire, car ils n’ont jamais atteint la finale auparavant. Mumbai a également fait le doublé sur eux en saison régulière.

Besoin de battre MI dans leur dernier match de groupe et c’est ce qu’il a fait.

Ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers, alors arrivez en forme.

A changé l’équilibre de leur équipe avec trois matchs à jouer, omettant Bairstow pour leur permettre de sélectionner deux capitaines internationaux à savoir Kane Williamson et Jason Holder, qui a été dans une forme formidable ces derniers temps.

Cela a uni le capitaine incroyablement cohérent, David Warner, et le gardien vétéran Wriddhiman Saha au sommet de l’ordre, et ils se sont instantanément gelés.

Ils ont perdu la moitié de leurs matchs de groupe, mais ont la sensation d’une équipe culminant à la bonne heure – et ont beaucoup de force sur le banc si nécessaire.

Challengers royaux Bangalore

Comme toujours, avec RCB, ça a été une aventure. Ils sont parvenus à perdre leurs quatre derniers matchs mais ont quand même fait les play-offs par la peau de leurs dents.

Il n’y a pas eu beaucoup de certitude quant à leur sélection, les huit joueurs étrangers jouant au moins deux matchs, mais seuls AB de Villiers et Chris Morris étant certains de leur place parmi ce nombre.

L’équipe étoilée de Virat Kohli n’a jamais remporté le tournoi mais a été mieux équilibrée cette fois que ces dernières années. Peuvent-ils enfin devenir bons?