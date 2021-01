T

es séries éliminatoires de la NFL commencent ce week-end avec le nouveau tour du Super Wild Card alors que 12 équipes cherchent à garder leurs espoirs du Super Bowl en vie.

Jetons ici un coup d’œil aux trois matchs alléchants sur l’ardoise de l’AFC…

Le départ de Tom Brady à Tampa Bay a ouvert un vide de pouvoir au sommet de l’AFC Est après des décennies de domination des New England Patriots – une domination impressionnante par les 13-3 Bills, qui continuent de faire d’excellents progrès sous Sean McDermott.

L’époque où l’on félicitait le quart Josh Allen pour son bras de canon tout en se moquant d’un manque de précision apparemment désespéré est révolue depuis longtemps, avec le premier Pro Bowler – qui a terminé la saison régulière en tant que joueur offensif du mois de l’AFC – pour 4544 verges. et amasser 45 touchés au total lors d’une campagne de passage à l’âge adulte qui aurait suscité plus de buzz MVP sans le ridicule d’Aaron Rodgers et de Patrick Mahomes.

Après avoir célébré un titre de première division depuis 1995, puis décroché la deuxième tête de série de l’AFC après une raclée 56-26 contre les Dolphins de Miami, les Indianapolis Colts, qui ont vécu une gamme d’émotions le dernier jour.

L’équipe de Frank Reich manquait complètement la danse et a même projeté des champions de l’AFC Sud à différents stades dans une ardoise tardive dramatique, finissant par accrocher la septième et dernière tête de série malgré un effondrement en seconde période lors de leur victoire 28-14 contre les Jaguars de Jacksonville qui devait beaucoup. au record de franchise de 253 verges, performance de deux touchés par le porteur explosif recrue Jonathan Taylor.

Les séries éliminatoires ont probablement prolongé la carrière de l’appelant du signal Philip Rivers, âgé de 39 ans, qui avait déjà taquiné sa retraite potentielle.

Les Colts auront probablement besoin de Taylor pour répéter ces exploits dans un Orchard Park froid samedi, tout en espérant également que les Rivers expérimentés pourront utiliser ses compétences en gestion de jeu.

Plus important encore, une unité défensive très bien notée qui a terminé huitième de la NFL en termes de verges autorisées doit trouver un moyen de ralentir Allen, dont la connexion avec le Stefon Diggs électrique – qui porte une blessure oblique, mais qui devrait jouer – a aidé le Ces derniers terminent la saison régulière avec le sixième plus grand nombre de réceptions de l’histoire de la ligue (127).

La vengeance sera au premier plan des esprits des Ravens lorsqu’ils se dirigeront vers le stade Nissan de Nashville dans le premier du trio de matchs de dimanche.

Cela fait 12 mois que les Titans – fraîchement sortis de leur superbe victoire par wildcard contre les Patriots dans ce qui s’est avéré être le dernier match de l’illustre mandat de Brady à Foxborough – ont défié une fois de plus leur statut d’outsider pour contrarier le MVP en titre Lamar Jackson et les meilleures graines avec un 28-12 victoire à Baltimore qui a scellé leur première apparition dans le match de championnat de l’AFC depuis 2002.

Le formidable porteur de ballon Derrick Henry a joué un rôle crucial dans cette victoire et à nouveau en novembre, lorsqu’il a marqué le touché gagnant de 29 verges en prolongation lors d’un triomphe spectaculaire de 30-24 au stade M&T Bank.

En effet, Henry a terminé une année incroyable avec 2027 verges et 17 touchés sur un mammouth 378 courses, remportant un deuxième titre consécutif au sol et devenant le huitième joueur de l’histoire de la NFL à courir pour 2000 verges en une seule saison.

Les Titans ont décroché un premier titre de l’AFC South pendant 12 ans grâce au dernier souffle de la recrue Sam Sloman lors d’un affrontement sauvage de la semaine 17 avec les Texans de Houston.

Contenir le vainqueur du trophée Heisman 2015 sera évidemment essentiel pour les Ravens, dont le record de franchise de 404 verges au cours de la démolition des humbles Bengals de Cincinnati le week-end dernier a rappelé en temps opportun leurs propres prouesses au sol avec Jackson, l’insaisissable coureur recrue JK Dobbins et le duo de Gus Edwards et Mark Ingram.

Baltimore a terminé la saison avec une impressionnante séquence de cinq victoires consécutives – bon pour une fiche de 11-5 et une deuxième place dans l’AFC Nord derrière les Steelers de Pittsburgh – et, bien que leurs adversaires soient maintenant rarement trouvés à la recherche de la fin offensive avec la puissance de Henry complété joliment par un Ryan Tannehill renaissant sous le centre, sera confiant d’exposer une défense des Titans douteuse qui est susceptible de les empêcher de faire une véritable course au Super Bowl.

C’est peut-être conforme à la réputation de malheur des Browns que la pure euphorie de sceller une première place en séries éliminatoires pendant 18 ans a été rapidement suivie de mauvaises nouvelles.

Une victoire nerveuse à domicile 24-22 semaine 17 contre une équipe des Steelers reposant comme le quart-arrière chevronné Ben Roethlisberger et le passeur vedette TJ Watt a mis fin à la plus longue sécheresse post-saison active dans la NFL, mais les célébrations n’ont pas duré.

Mercredi est venue la confirmation d’une épidémie de Covid-19 qui verra la cinquième tête de série Cleveland sans l’entraîneur-chef de première année Kevin Stefanski et le garde gauche du Pro Bowl Joel Bitonio, entre autres, pour une deuxième réunion en sept jours avec les ennemis familiers de l’AFC North Pittsburgh.

Le coordinateur offensif et entraîneur des quarts Alex van Pelt appellera à la place les jeux à Heinz Field – où Cleveland a joué pour la dernière fois en séries éliminatoires avec une défaite de 33-30 wildcard en 2002 – alors que les Browns tentent de remporter une première victoire en séries éliminatoires depuis le jour de l’an 1995, quand un certain Bill Belichick était encore aux commandes.

Les Steelers avaient une fiche de 12-0 début décembre, avant qu’une série de quatre défaites en cinq matchs – dont des défaites contre les Bengals et Washington – aient vu leur attaque stagner et la défense vantée chuter d’un niveau.

Bien que cette séquence ait pu conduire beaucoup de gens à remettre sérieusement en question les qualifications de son équipe pour le titre, Mike Tomlin possède toujours le talent nécessaire pour se rendre au Super Bowl 55 à Tampa Bay le mois prochain.

Une rencontre éliminatoire intra-division est assez épicée, mais les matchs entre ces deux rivaux ont maintenant un avantage supplémentaire après l’affrontement au casque de l’année dernière entre l’ailier défensif vedette des Browns Myles Garrett et le quart-arrière des Steelers Mason Rudolph.