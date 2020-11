C

sont des prestataires de soins à domicile et des proches ont appelé aujourd’hui le gouvernement à autoriser d’urgence chaque résident à avoir un «visiteur désigné» pour aider à lutter contre la «solitude déchirante».

Le plan signifierait que chaque résident a au moins un visiteur désigné qui, comme le personnel de la maison de soins, serait testé pour Covid-19 chaque semaine et porterait un EPI de protection, ce qui leur permettrait de faire des visites régulières en toute sécurité.

Cela atténuerait l’isolement des résidents, dont certains se sont vu refuser des visites pendant neuf mois. Le gouvernement a accepté de piloter l’approche en octobre, mais on prétend qu’il traîne les pieds.

Helen Wildbore, directrice de la Relatives & Residents Association, a déclaré: «Le gouvernement s’est engagé à réaliser un projet pilote il y a un mois, mais il n’a pas fourni de date de début ni de calendrier, nous craignons donc qu’ils ne retardent davantage cela – auquel cas il va être trop peu trop tard. De nombreuses personnes atteintes de démence pensent qu’elles ont été abandonnées. Ainsi, pendant que le gouvernement tarde, de nombreux résidents des foyers de soins meurent seuls. C’est déchirant.

Daisy Cooney, d’Age UK, a déclaré qu’un programme de visiteurs désignés profiterait également au personnel des maisons de retraite. «Il y a plus de 100 000 postes vacants pour le personnel des foyers de soins et vous devez vous inquiéter de la pression supplémentaire lorsque le personnel attrape Covid et doit s’auto-isoler. Un travailleur principal désigné pour la famille aiderait non seulement les parents et les résidents, mais aiderait le personnel car ils pourraient être considérés comme faisant partie de l’équipe de soins », a-t-elle ajouté.

La ministre des Affaires sociales, Helen Whately, n’a pas publié de détails supplémentaires sur le programme, annoncé pour la première fois à la mi-octobre. Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Les essais devraient commencer plus tard ce mois-ci et nous fournirons plus de détails en temps voulu.»

Mike Padgham, président de l’Independent Care Group, a écrit à Mme Whately le 19 octobre pour lui proposer les services de ses quatre maisons de soins pour faire partie du projet pilote. Il n’a pas reçu de réponse.

Le 5 novembre, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé de nouvelles directives sur la façon dont les maisons de soins peuvent accueillir les visiteurs en toute sécurité. Mais les parties prenantes affirment que son récent revirement – pour permettre les visites, mais pas pour les rendre obligatoires – a créé une situation dans laquelle la plupart des foyers de soins interdiront toujours les visites au motif qu’ils ne peuvent pas respecter les directives énoncées, telles que les modules pour visiteurs et le sol à l’étage. écrans de plafond.

Environ 16000 personnes sont décédées du coronavirus dans des maisons de retraite anglaises et galloises entre fin mars et octobre. On estime que les décès excédentaires dans les communautés de retraite atteignaient 25 500 personnes et près de 90% de ces décès se sont produits entre avril et mai. Lors de la première vague d’infections à Covid, des patients asymptomatiques ont été renvoyés de l’hôpital vers des maisons de soins sans test.

Aujourd’hui, tous les patients renvoyés dans des maisons de soins doivent être testés.