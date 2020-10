Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Un ancien ministre a appelé à l’introduction de billets de train adaptés aux besoins des travailleurs à temps partiel et flexibles “sans délai”.

S’exprimant lors d’un débat d’ajournement aux Communes, le député conservateur Greg Clark a déclaré qu’il était «ridicule» que les travailleurs soient toujours soumis à la même structure tarifaire depuis les années 1950.

Et M. Clark, qui représente Tunbridge Wells, a exhorté les ministres à permettre un système plus flexible en réponse à l’évolution des modes de travail créés par la crise des coronavirus.

«La pandémie de Covid, inconnue du monde il y a neuf mois, a obligé les entreprises, les citoyens et les gouvernements à apporter des changements énormes et rapides à la façon dont nous vivons nos vies à une vitesse impensable avant que le coronavirus ne frappe», a déclaré M. Clark.

«Malgré toutes les tragédies et les privations de ces derniers mois, cela a été une période d’agilité et d’innovation dans nos façons de faire.

«Pourtant, au cours de cette période du changement le plus tumultueux que chacun de nous ait connu au cours de sa vie, une chose qui s’est révélée insensible à l’altération, un monument à l’inflexibilité, est l’abonnement ferroviaire.

Il a poursuivi: «Mes électeurs de Tunbridge Wells, High Brooms et Paddock Wood, s’ils prennent un train du sud-est pour aller travailler à Londres, doivent payer le même tarif qu’ils ont depuis les années 1950.

«Ils doivent soit acheter un abonnement sept jours par semaine du sud-est, soit acheter des billets quotidiens au tarif le plus élevé pour le voyage sans réduction pour les voyageurs fréquents et réguliers.»

M. Clark a expliqué que les voyageurs sont actuellement confrontés à payer plus pour effectuer des voyages moins de jours de la semaine.

Il a déclaré aux députés: «Le prix d’un billet aller-retour quotidien standard est de 39,90 £. Cela signifie qu’une personne voyageant trois jours par semaine à Londres pendant 47 semaines par an doit payer 5 626 £.

«En d’autres termes, il en coûte plus de 700 £ de plus pour voyager trois jours par semaine que cinq jours par semaine ou même sept jours par semaine. C’est un anachronisme ridicule et une injustice scandaleuse que nous ayons eu la même structure tarifaire pour les travailleurs qu’en 1950. »

M. Clark a ajouté: «Il est maintenant temps de faire ce changement. Il ne doit pas en être ainsi. Si nous pouvons mettre en place un programme de maintien de l’emploi dans les jours suivant l’identification du besoin, si nous pouvons inventer un programme en juillet pour aider des milliers de restaurants à attirer des millions de clients en août.

«Si les entreprises peuvent passer à la tenue de réunions en ligne pratiquement du jour au lendemain, alors nous sommes sûrement plus que capables d’introduire sans plus tarder un billet de train pour répondre aux besoins des travailleurs à temps partiel et flexibles.»

Le ministre des Chemins de fer, Chris Heaton-Harris, a confirmé que le gouvernement envisageait l’option d’une billetterie flexible.

Il a déclaré aux députés: «Dans l’attente de la reprise post-Covid, nous devons construire un chemin de fer adapté à l’avenir.

«Pour y parvenir, nous nous concentrons sur la ponctualité et la performance, investissons massivement dans les infrastructures pour améliorer le niveau du pays et étudions en effet comment nous pouvons fournir une billetterie plus simple et plus flexible pour offrir une meilleure offre aux passagers et proposer une offre travaille dans le nouvel environnement dans lequel ils voyageront.

