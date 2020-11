T

Le gouvernement a été invité aujourd’hui à réfléchir à nouveau à la suspension des sports de plein air à la base, les militants qualifiant cette décision de «insensée et nuisible».

Le sport d’élite peut se poursuivre à huis clos pendant le verrouillage de quatre semaines à partir de jeudi, mais les sports et les installations communautaires doivent fermer, y compris le sport pour enfants en dehors des heures de classe.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que cela «réduirait le risque de transmission du mélange des ménages».

Mais la décision a déclenché un contrecoup des entraîneurs et des militants. Brian Akintokun, coordinateur international de Grassroots for Good et directeur du développement communautaire au Hackney Wick FC, a déclaré: «Nous pensons que les directives sont insensées. Cela n’a pas de sens que les enfants puissent aller à l’école mais ne puissent pas participer à des sports à l’extérieur de manière socialement distante. Cela va nuire à leur santé physique et mentale.

L’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch, a tweeté: «Si les voyages étaient un problème, nous aurions pu arrêter la compétition, mais continuer avec l’entraînement, avec tous les clubs de sécurité Covid qui ont été introduits.

Le fondateur de Tennis First Charitable Trust, Matthew Cattaway, entraîneur à Ealing et Hounslow, a déclaré: «La LTA fait pression sur le gouvernement et nous attendons une décision finale.» Le PDG d’Angleterre Golf, Jeremy Tomlinson, a signé une lettre à Boris Johnson demandant une révision.

Joe Wicks a confirmé qu’il ramènerait ses entraînements en ligne pour le nouveau verrouillage à partir de lundi. Il a déclaré sur Instagram: «J’ai promis que si nous retournions dans un verrouillage, je serais là pour vous aider à passer à travers et je m’engage maintenant à filmer et à partager trois nouveaux entraînements par semaine jusqu’à ce que le verrouillage soit terminé.»